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      В феврале средняя зарплата в Украине выросла: насколько и какие цифры

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      Какой была средняя зарплата украинцев в феврале 2020 года / 24 канал

      В феврале 2020 года средняя зарплата украинцев составила 10 тысяч 847 гривен. Это в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы, равной 4 тысячам 723 гривнам. Однако средняя зарплата февраля 2020 года так и не достигла максимального уровня июля 2019-го, а именно 10 тысяч 971 гривны.

      Как сообщает Государственная служба статистики, по сравнению с январем размер средней номинальной заработной платы вырос на 1,1%, а за последние 12 месяцев (относительно февраля 2019) – на 15%.

      Обратите внимание Реакция на продление карантина: почти четверть компаний будут уменьшать зарплату, – опрос

      Согласно приведенным данным,

      • самая высокая начисленная зарплата в феврале была в Киеве – 16 тысяч 447 гривен;
         
      • самая низкая – в Черновицкой области: 8 тысяч 384 гривны;
         
      • в большинстве областей размер зарплаты находятся в пределах от 8 тысяч гривен до 9 тысяч гривен.

      Самую большую зарплату получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" – 21 тысяч 606 гривен, самую низкую

      • "Здравоохранение и предоставление социальной помощи" – 7 тысяч 471 гривну;
         
      • "Временное размещения и организация питания" – 7 тысяч 411 гривен.

      Средняя зарплата украинцев в феврале 2020: данные Госслужбы статистики

      Заметим, что средняя зарплата достигла максимума в июле 2019 года – тогда она равнялась 10 тысячам 971 гривне. После этого можно было наблюдать тенденцию к снижению зарплат. В то же время декабрь не является показательным месяцем, поскольку в этом месяце выплачивают премии.

      Интересно Сколько украинцев получают зарплату в конвертах: неожиданные данные

      С 1 января 2020 года минимальная средняя зарплата украинцев выросла до 4 тысяч 723 гривен в месяц. Такие размеры минималки заложены и в Государственном бюджете на 2020 год. Это на 550 гривен больше, чем в 2019 году (было 4 тысячи 173 гривен).

      Як змінювалась зарплата українців інфографіка 24 канал
      Как менялась зарплата украинцев / Инфографика 24 канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Статистика Зарплата
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