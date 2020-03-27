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      У лютому середня зарплата в Україні зросла: наскільки та які цифри

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      Якою була середня зарплата українців у лютому 2020 року / 24 канал

      У лютому 2020 середня зарплата українців становила 10 тисяч 847 гривень. Це у 2,3 раза вище за рівень мінімальної заробітної плати, що дорівнює 4 тисячі 723 гривні. Однак середня зарплата лютого 2020 року так і не досягла максимального рівня липня 2019-го, а саме 10 тисяч 971 гривні.

      Як повідомляє Державна служба статистики, порівняно з січнем розмір середньої номінальної заробітної плати зріс на 1,1%, а за останні 12 місяців (відносно лютого 2019 року) – на 15%.

      Зверніть увагу Реакція на продовження карантину: майже чверть компаній зменшуватимуть зарплату, – опитування

      Згідно з наведеними даними,

      • найвища нарахована зарплата в лютому була в Києві 16 тисяч 447 гривень;
      • найнижча – у Чернівецькій області: 8 тисяч 384 гривні;
         
      • у більшості областей розмір зарплати перебуває в межах від 8 тисяч гривень до 9 тисяч гривень.

      Найбільшу зарплату отримують у сфері "Фінансова та страхова діяльність" 21 тисяча 606 гривень, найнижчу

      • "Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги" – 7 тисяч 471 гривню;
         
      • "Тимчасове розміщування й організація харчування" – 7 тисяч 411 гривень.

      Середня зарпата українів у лютому 2020 року: дані Держслужби статистики

      Зауважимо, що середня зарплата досягла максимуму в липні 2019 року – тоді вона дорівнювала 10 тисячам 971 гривні. Після цього можна було спостерігати тенденцію до зниження зарплат. Водночас грудень не є показовим місяцем, оскільки в цьому місяці виплачують премії.

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      З 1 січня 2020 року мінімальна середня зарплата українців зросла до 4 тисяч 723 гривень у місяць. Такі розміри мінімалки закладено й у Державному бюджеті на 2020 рік. Це на 550 гривень більше, ніж у 2019 році (було 4 тисячі 173 гривні).

      Як змінювалась зарплата українців інфографіка 24 канал
      Як змінювалась зарплата українців / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Статистика Зарплата
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