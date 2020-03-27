У лютому середня зарплата в Україні зросла: наскільки та які цифри

У лютому 2020 середня зарплата українців становила 10 тисяч 847 гривень. Це у 2,3 раза вище за рівень мінімальної заробітної плати, що дорівнює 4 тисячі 723 гривні. Однак середня зарплата лютого 2020 року так і не досягла максимального рівня липня 2019-го, а саме 10 тисяч 971 гривні.

Як повідомляє Державна служба статистики, порівняно з січнем розмір середньої номінальної заробітної плати зріс на 1,1%, а за останні 12 місяців (відносно лютого 2019 року) – на 15%.

Зверніть увагу Реакція на продовження карантину: майже чверть компаній зменшуватимуть зарплату, – опитування

Згідно з наведеними даними,

найвища нарахована зарплата в лютому була в Києві – 16 тисяч 447 гривень;

найнижча – у Чернівецькій області : 8 тисяч 384 гривні;



: у більшості областей розмір зарплати перебуває в межах від 8 тисяч гривень до 9 тисяч гривень.

Найбільшу зарплату отримують у сфері "Фінансова та страхова діяльність" – 21 тисяча 606 гривень, найнижчу

"Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги" – 7 тисяч 471 гривню;



"Тимчасове розміщування й організація харчування" – 7 тисяч 411 гривень.

Середня зарпата українів у лютому 2020 року: дані Держслужби статистики

Зауважимо, що середня зарплата досягла максимуму в липні 2019 року – тоді вона дорівнювала 10 тисячам 971 гривні. Після цього можна було спостерігати тенденцію до зниження зарплат. Водночас грудень не є показовим місяцем, оскільки в цьому місяці виплачують премії.

Цікаво Скільки українців отримують зарплату у конвертах: неочікувані дані

З 1 січня 2020 року мінімальна середня зарплата українців зросла до 4 тисяч 723 гривень у місяць. Такі розміри мінімалки закладено й у Державному бюджеті на 2020 рік. Це на 550 гривень більше, ніж у 2019 році (було 4 тисячі 173 гривні).



Як змінювалась зарплата українців / Інфографіка 24 каналу