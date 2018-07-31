В Финляндии из самолета выгнали женщину, которая протестовала против депортации

В Финляндии женщина в знак протеста против депортации отказалась садиться на свое место при посадке на самолет.

Об этом сообщает издание Yle, передает Европейская правда.

Айно Пеннанен, которая занимает должность секретаря по законодательным вопросам в партии "Зеленых", протестовала против депортации мужа, который был на борту. Она отказалась следовать инструкциям персонала самолета, поэтому ее пришлось высадить из самолета с помощью полиции.

Пеннанен получила предупреждение за нарушение правил воздушно-транспортного движения. Также она в прямом эфире снимала все происходящее.

Женщина снимала все, что происходило вокруг

Авиакомпания Finnair и полиция региона Восточного Уусимаа подтвердили инцидент. Finnair не комментирует подробности того, что произошло, кроме того, что рейс задержался на десять минут.