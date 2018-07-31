У Фінляндії з літака вигнали жінку, яка протестувала проти депортації
У Фінляндії жінка на знак протесту проти депортації відмовилася сідати на своє місце при посадці на літак.
Про це повідомляє видання Yle, передає Європейська правда.
Айно Пеннанен, яка обіймає посаду секретаря з законодавчих питань в партії "Зелених", протестувала проти депортації чоловіка, що був на борту. Вона відмовилася слідувати інструкціям персоналу літака, тому її довелося висадити з літака за допомогою поліції.
Пеннанен отримала попередження за порушення правил повітряно-транспортного руху. Також вона в прямому ефірі знімала все що відбувається.
Жінка знімала все, що відбувалося навколо
Авіакомпанія Finnair і поліція регіону Східного Уусімаа підтвердили інцидент. Finnair не коментує подробиці того, що сталося, окрім того, що рейс затримався на десять хвилин.