У Фінляндії з літака вигнали жінку, яка протестувала проти депортації

У Фінляндії жінка на знак протесту проти депортації відмовилася сідати на своє місце при посадці на літак.

Про це повідомляє видання Yle, передає Європейська правда.

Айно Пеннанен, яка обіймає посаду секретаря з законодавчих питань в партії "Зелених", протестувала проти депортації чоловіка, що був на борту. Вона відмовилася слідувати інструкціям персоналу літака, тому її довелося висадити з літака за допомогою поліції.

Пеннанен отримала попередження за порушення правил повітряно-транспортного руху. Також вона в прямому ефірі знімала все що відбувається.

Жінка знімала все, що відбувалося навколо

Авіакомпанія Finnair і поліція регіону Східного Уусімаа підтвердили інцидент. Finnair не коментує подробиці того, що сталося, окрім того, що рейс затримався на десять хвилин.