В Гааге прогремел взрыв, обрушились жилые дома: фото, видео

В Голландии в городе Гаага произошел взрыв, приведший к обрушению нескольких жилых домов. Под завалами до сих пор находятся люди.

Прогремело на улице Яна ван дер Хайденстраата. В результате взрыва были завалены несколько домов, сообщает Disctrict8.

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До сих пор остается неизвестным, сколько людей находилось в домах и сколько сейчас под завалами.

С места происшествия пока эвакуированы двое пострадавших.

Аварийные службы подозревают, что возможной причиной разрушений домов мог стать взрыв газа. Спасательные службы провели эвакуацию жителей соседних домов, так как присутствует вероятность дальнейшего обвала.

Op de #JanVanDerHeijdenstraat in #DenHaag is een pand deels ingestort na waarschijnlijk een gasexplosie. Meerdere mensen liggen onder het puin. Inmiddels Grip 1. Traumahelikopter is aanvliegend. pic.twitter.com/6IlkXYGb4l — Redactie District8 (@RedactieD8) January 27, 2019