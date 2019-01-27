В Гааге прогремел взрыв, обрушились жилые дома: фото, видео
В Голландии в городе Гаага произошел взрыв, приведший к обрушению нескольких жилых домов. Под завалами до сих пор находятся люди.
Прогремело на улице Яна ван дер Хайденстраата. В результате взрыва были завалены несколько домов, сообщает Disctrict8.
Читайте также: В России произошел взрыв в кафе, есть погибший и десятки пострадавших: видео
До сих пор остается неизвестным, сколько людей находилось в домах и сколько сейчас под завалами.
С места происшествия пока эвакуированы двое пострадавших.
Аварийные службы подозревают, что возможной причиной разрушений домов мог стать взрыв газа. Спасательные службы провели эвакуацию жителей соседних домов, так как присутствует вероятность дальнейшего обвала.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода21 августа 2017 , 11:52
В Париже оценили убытки от многотысячных протестов "желтых жилетов"3 декабря 2018 , 23:07
Украинский фильм "Киборги" показали в Конгрессе США15 марта 2018 , 09:07
Открывай легендарные места: Сопот9 апреля 2018 , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis16 апреля 2018 , 15:00