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      В Гааге прогремел взрыв, обрушились жилые дома: фото, видео

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      Взрыв в Гааге
      Взрыв в Гааге / twitter.com/regio15

      В Голландии в городе Гаага произошел взрыв, приведший к обрушению нескольких жилых домов. Под завалами до сих пор находятся люди.

      Прогремело на улице Яна ван дер Хайденстраата. В результате взрыва были завалены несколько домов, сообщает Disctrict8.

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      До сих пор остается неизвестным, сколько людей находилось в домах и сколько сейчас под завалами.

      С места происшествия пока эвакуированы двое пострадавших.

      Аварийные службы подозревают, что возможной причиной разрушений домов мог стать взрыв газа. Спасательные службы провели эвакуацию жителей соседних домов, так как присутствует вероятность дальнейшего обвала.

       

      Теги: Жертвы Взрыв Нидерланды
      Источник: 24 Канал
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