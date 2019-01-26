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      В России произошел взрыв в кафе во время свадьбы, десятки пострадавших: видео

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      В России произошел взрыв в кафе во время свадьбы, пострадали более 35 человек
      В России произошел взрыв в кафе во время свадьбы, пострадали более 35 человек / Фото из открытых источников

      В кафе вблизи российского города Саратов произошел взрыв – по предварительным данным, из-за неосторожного обращения с газовым котлом. Пострадали по меньшей мере 35 человек.

      Взрыв произошел во время празднования свадьбы, пишет "Интерфакс".

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      В пресс-службе МЧС России журналистам подтвердили факт взрыва и заявили, что погибших нет. Сначала там отметили, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а также трое детей в состоянии средней тяжести. У других – легкие травмы.

      В результате взрыва газового котла на кухне в кафе поселка Лысые горы, где праздновали свадьбу, за медицинской помощью в лечебные учреждения обратились 35 человек
      – сообщил собеседник изданию.

      Однако в пресс-службе губернатора Саратовской области позже заявили, что шесть человек находятся в состоянии средней тяжести, а детей среди них нет.

      Зато по данным источников агентства ТАСС, пятеро пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

      В России участились взрывы газа. Вследствии такого взрыва 14 января в жилом доме в городе Шахты Ростовской области на девятом этаже частично обрушился дом, тогда погибли два человека.

      Утром 31 декабря, в российском Магнитогорске произошел взрыв газа в жилой многоэтажке, в результате чего завалился подъезд. Российские спасатели завершили операцию до 3 января – из-под завалов извлекли 39 тел.

       

      Теги: Новости России Взрыв Газ Новости политики
      Источник: 24 Канал
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