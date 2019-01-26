В России произошел взрыв в кафе во время свадьбы, десятки пострадавших: видео

В кафе вблизи российского города Саратов произошел взрыв – по предварительным данным, из-за неосторожного обращения с газовым котлом. Пострадали по меньшей мере 35 человек.

Взрыв произошел во время празднования свадьбы, пишет "Интерфакс".

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В пресс-службе МЧС России журналистам подтвердили факт взрыва и заявили, что погибших нет. Сначала там отметили, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а также трое детей в состоянии средней тяжести. У других – легкие травмы.

В результате взрыва газового котла на кухне в кафе поселка Лысые горы, где праздновали свадьбу, за медицинской помощью в лечебные учреждения обратились 35 человек

– сообщил собеседник изданию.

Однако в пресс-службе губернатора Саратовской области позже заявили, что шесть человек находятся в состоянии средней тяжести, а детей среди них нет.

Зато по данным источников агентства ТАСС, пятеро пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

В России участились взрывы газа. Вследствии такого взрыва 14 января в жилом доме в городе Шахты Ростовской области на девятом этаже частично обрушился дом, тогда погибли два человека.

Утром 31 декабря, в российском Магнитогорске произошел взрыв газа в жилой многоэтажке, в результате чего завалился подъезд. Российские спасатели завершили операцию до 3 января – из-под завалов извлекли 39 тел.