В России снова произошел взрыв в многоэтажке, есть жертвы: фото и видео
В городе Балашиха, что в центре Московской области, произошел взрыв в многоэтажном доме. После взрыва в одной из квартир вспыхнул огонь, двое людей погибли.
Об этом сообщает ТАСС.
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Взрыв произошел на последнем – пятнадцатом этаже дома. Местные спасательные службы говорят, что пожар мог разгореться из-за взрыва газового баллона.
При осмотре сгоревшей квартиры нашли два тела. Скорее всего, это работники, которые делали там ремонт,
– пишет издание со ссылкой на источники.
В Московской области произошел взрыв в жилом доме/ Фото из соцсетей
В Московской области произошел взрыв в жилом доме/ Фото из соцсетей
Из горящего здания эвакуированы 30 человек, среди них – 5 детей. Правоохранители сейчас выясняют информацию о пострадавших.
В последнее время взрывы в многоэтажках России участились. 14 января в результате взрыва газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области РФ на девятом этаже частично обрушился дом.
Утром 31 декабря, в российском Магнитогорске произошел взрыв газа в жилой многоэтажке, в результате чего рухнул подъезд. Российские спасатели завершили операцию аж 3 января – из-под завалов извлекли 39 тел. Ответственность за последний якобы взяли на себя боевики "Исламского государства", однако в России это отрицают.