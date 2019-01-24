В России снова произошел взрыв в многоэтажке, есть жертвы: фото и видео

В городе Балашиха, что в центре Московской области, произошел взрыв в многоэтажном доме. После взрыва в одной из квартир вспыхнул огонь, двое людей погибли.

Об этом сообщает ТАСС.

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Взрыв произошел на последнем – пятнадцатом этаже дома. Местные спасательные службы говорят, что пожар мог разгореться из-за взрыва газового баллона.

При осмотре сгоревшей квартиры нашли два тела. Скорее всего, это работники, которые делали там ремонт,

– пишет издание со ссылкой на источники.



В Московской области произошел взрыв в жилом доме/ Фото из соцсетей



В Московской области произошел взрыв в жилом доме/ Фото из соцсетей

Из горящего здания эвакуированы 30 человек, среди них – 5 детей. Правоохранители сейчас выясняют информацию о пострадавших.

В последнее время взрывы в многоэтажках России участились. 14 января в результате взрыва газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области РФ на девятом этаже частично обрушился дом.

Утром 31 декабря, в российском Магнитогорске произошел взрыв газа в жилой многоэтажке, в результате чего рухнул подъезд. Российские спасатели завершили операцию аж 3 января – из-под завалов извлекли 39 тел. Ответственность за последний якобы взяли на себя боевики "Исламского государства", однако в России это отрицают.