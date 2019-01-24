У Росії знову стався вибух в багатоповерхівці, є жертви: фото та відео

У місті Балашиха, що в центрі Московської області, стався вибух у багатоповерховому будинку. Після вибуху в одній із квартир спалахнув вогонь, двоє людей загинули.

Про це повідомляє ТАСС.

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Вибух стався на останньому – п’ятнадцятому поверсі будинку. Місцеві рятувальні служби кажуть, що пожежа могла розгорітися через вибух газового балона.

При огляді квартири, що згоріла, знайшли два тіла. Швидше за все, це працівники, які робили там ремонт,

– пише видання із посиланням на джерела.



У Московській області стався вибух в житловому будинку/ Фото із соцмереж



У Московській області стався вибух в житловому будинку/ Фото із фоцмереж

З палаючої будівлі евакуйовано 30 осіб, серед них – 5 дітей. Правоохоронці нараз з'ясовують інформацію щодо постраждалих.

Останнім часом вибухи у багатоповерхівках Росії почастішали. 14 січня внаслідок вибуху газу в житловому будинку в місті Шахти Ростовської області РФ на дев'ятому поверсі частково обвалився будинок.

Вранці 31 грудня, у російському Магнітогорську стався вибух газу у житловій багатоповерхівці, внаслідок чого завалився під’їзд. Російські рятувальники завершили операцію аж 3 січня – з-під завалів витягли 39 тіл. Відповідальність за останній нібито взяли на себе бойовики "Ісламської держави", однак у Росії це заперечують.