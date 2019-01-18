Смертельні вибухи у Магнітогорську: хто взяв на себе відповідальність

Відповідальність за вибухи будинку (загинули 39 людей) та маршрутки (загинули 3 людини) у російському Магнітогорську взяли на себе бойовики "Ісламської держави".

Про це з посиланням на свіжий номер газети терористів "Наба" повідомляють організація SITE Intelligence Group і Telegram-канал Directorate 4, що відстежують діяльність джихадистів.

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У матеріалі зазначається, що прихильники ІД заклали вибухівку у будівлі та привести її у дію. Щодо довгого мовчання, бойовики це пояснюють міркуваннями безпеки тих, хто влаштував вибухи.

Більше жодних подробиць, окрім загальновідомих фактів, джихадисти не наводять. Щоправда, цитують заяви російської влади про те, що у будинку в Магнітогорську не було виявлено ніяких слідів вибухівки.

Нагадаємо, вибух газу у житловій багатоповерхівці у російському Магнітогорську стався під ранок 31 грудня. У результаті завалився під’їзд. Російські рятувальники завершили операцію аж 3 січня – з-під завалів витягли 39 тіл. Вже 1 січня у центрі міста неподалік вищезазначеного будинку у маршрутному таксі вибухнув газовий балон, внаслідок чого автобус загорівся. У результаті інциденту загинули три людини.