19:11
13 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін та яйця. Шпигун-артилерист
      Вєсті Кремля
      19:25, 12 січня
      Вєсті.UA. Жир: Сюрприз під ялинку. Релігійна отвєточка Ляшка
      Вєсті.UA
      18:48, 12 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС

      У Сирії затримали росіян-бойовиків "Ісламської держави"

      338 Читать новость на русском
      Затримані в Сирії російські бойовики "Ісламської держави"
      Затримані в Сирії російські бойовики "Ісламської держави" / Sdf-press.com

      У Сирії демократичні сили 9 січня затримали 4 бойовиків терористичної організації "Ісламська держава", двоє з яких є громадянами Росії.

      Про це мовиться на сайті опозиції.

      Затриманих підозрюють у терористичній діяльності, зокрема в організації терактів у місті на півночі Сирії Ер-Ракка, а також створенні осередків бойовиків у цьому регіоні.

      Читайте також: На окупований Донбас прибув небезпечний терорист "Ісламської держави" "Бос" (оновлено)

      Затримані – Усмат Аттаєв і Мохаммед Джавад Хан мають російські паспорти, Абдул Рауф Турані – афганець, Амр Оузуноглу – турок.

      Сирія
      Затримані бойовики "Ісламської держави"

      Додамо, що "Сирійські демократичні сили" підтримуються коаліцією на чолі зі США. Вони ведуть боротьбу з "Ісламською державою" в регіоні. Коли у грудні 2018 року США оголосили про виведення своїх військ з Сирії, у "Сирійських демократичних силах" заявили, що це може відродити "Ісламську державу".

      Нагадаємо, 19 грудня президент США Дональд Трамп оголосив, що військові його держави перемогли терористів "Ісламської держави" в Сирії. Тож голова Білого дому віддав наказ вивести війська США з Сирії, запевнивши, що із залишками бойовиків упораються інші держави.

      Таку ініціативу Трампа розкритикували і у США, і в інших країнах. Зокрема, американські ЗМІ пишуть, що своїм рішенням Трамп спантеличив союзників, які брали участь у кампанії проти "Ісламської держави", кинув курдських союзників під потяг, ізолював Ізраїль та віддав Росії й Ірану весь Близький Схід.

      У Росії ж виведення військ США з Сирії назвали "правильним і таким, що допоможе відновленню міжнародного права в певній частині".

      11 січня стало відомо, що США почали вивозити з Сирії свою наземну військову техніку.

      Що таке "Ісламська держава"? Невизнана мусульманська терористична держава (халіфат з 29 червня 2014 року) і міжнародна терористична, мілітаристська група напрямку салафітський джихадизм. На березень 2015 року мала контроль над територією з населенням 10 мільйонів людей в Іраку та Сирії, і номінальний контроль над маленькими областями Лівії, Нігерії і провінції Нангархар у Східному Афганістані. Група також діє або має філії в інших частинах світу, у тому числі в Південній Азії.

      Головною метою групи було заснування "Ісламської Суннітської держави". Особливо бойовики прагнули встановити халіфат, "Ісламську державу" на чолі з халіфом, що є нібито наступником Пророка Мухаммеда. "ІД" має на меті розширення свого впливу на всю земну кулю, не зважаючи на людські жертви.

      Теги: Новини Росії Війна у Сирії Ісламська держава Тероризм
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Сучасне кобзарство: історія унікального музиканта і майстра з Харкова
      сьогодні , 17:01 Сучасне кобзарство: історія унікального музиканта і майстра з Харкова
      Ukrainer 267
      6 текстів щедрівок для дітей українською мовою
      сьогодні , 16:07 6 текстів щедрівок для дітей українською мовою
      44742
      Топ-10 найбільш очікуваних споруд 2019 року
      сьогодні , 16:01 Топ-10 найбільш очікуваних споруд 2019 року
      Наталя Сколоздра 780
      Під патронатом Кремля: як Бойко та Порошенко створюють нові схеми для корупційного заробітку
      сьогодні , 14:00 Під патронатом Кремля: як Бойко та Порошенко створюють нові схеми для корупційного заробітку
      Сергій Лещенко 1533
      Жити в борг було легко, або Не заздрю наступному Президенту України
      сьогодні , 13:00 Жити в борг було легко, або Не заздрю наступному Президенту України
      Артем Овдієнко 1550
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Новий рік Україна зустріне з новим бюджетом
       25 грудня 2011 , 14:03 0
      "Єдине побажання, щоб він спустив дух": соцмережі відреагували на новорічні вітання Путіна
      27 грудня 2018 , 22:05
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук