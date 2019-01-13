У Сирії затримали росіян-бойовиків "Ісламської держави"

У Сирії демократичні сили 9 січня затримали 4 бойовиків терористичної організації "Ісламська держава", двоє з яких є громадянами Росії.

Про це мовиться на сайті опозиції.

Затриманих підозрюють у терористичній діяльності, зокрема в організації терактів у місті на півночі Сирії Ер-Ракка, а також створенні осередків бойовиків у цьому регіоні.

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Затримані – Усмат Аттаєв і Мохаммед Джавад Хан мають російські паспорти, Абдул Рауф Турані – афганець, Амр Оузуноглу – турок.



Затримані бойовики "Ісламської держави"

Додамо, що "Сирійські демократичні сили" підтримуються коаліцією на чолі зі США. Вони ведуть боротьбу з "Ісламською державою" в регіоні. Коли у грудні 2018 року США оголосили про виведення своїх військ з Сирії, у "Сирійських демократичних силах" заявили, що це може відродити "Ісламську державу".

Нагадаємо, 19 грудня президент США Дональд Трамп оголосив, що військові його держави перемогли терористів "Ісламської держави" в Сирії. Тож голова Білого дому віддав наказ вивести війська США з Сирії, запевнивши, що із залишками бойовиків упораються інші держави.



Таку ініціативу Трампа розкритикували і у США, і в інших країнах. Зокрема, американські ЗМІ пишуть, що своїм рішенням Трамп спантеличив союзників, які брали участь у кампанії проти "Ісламської держави", кинув курдських союзників під потяг, ізолював Ізраїль та віддав Росії й Ірану весь Близький Схід.



У Росії ж виведення військ США з Сирії назвали "правильним і таким, що допоможе відновленню міжнародного права в певній частині".



11 січня стало відомо, що США почали вивозити з Сирії свою наземну військову техніку.

Що таке "Ісламська держава"? Невизнана мусульманська терористична держава (халіфат з 29 червня 2014 року) і міжнародна терористична, мілітаристська група напрямку салафітський джихадизм. На березень 2015 року мала контроль над територією з населенням 10 мільйонів людей в Іраку та Сирії, і номінальний контроль над маленькими областями Лівії, Нігерії і провінції Нангархар у Східному Афганістані. Група також діє або має філії в інших частинах світу, у тому числі в Південній Азії.



Головною метою групи було заснування "Ісламської Суннітської держави". Особливо бойовики прагнули встановити халіфат, "Ісламську державу" на чолі з халіфом, що є нібито наступником Пророка Мухаммеда. "ІД" має на меті розширення свого впливу на всю земну кулю, не зважаючи на людські жертви.