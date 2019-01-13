В Сирии задержали россиян-боевиков "Исламского государства"

В Сирии демократические силы 9 января задержали 4 боевиков террористической организации "Исламское государство", двое из которых являются гражданами России.

Об этом говорится на сайте оппозиции.

Задержанных подозревают в террористической деятельности, в частности в организации терактов в городе на севере Сирии Эр-Ракка, а также создании ячеек боевиков в этом регионе.

Читайте также: На оккупированный Донбасс прибыл опасный террорист "Исламского государства" "Босс" (обновлено)

Задержанные – Усмат Аттаев и Мохаммед Джавад Хан имеют российские паспорта, Абдул Рауф Турани – афганец, Амр Оузуноглу – турок.



Задержанные боевики "Исламского государства"

Добавим, что "Сирийские демократические силы" поддерживаются коалицией во главе с США. Они ведут борьбу с "Исламским государством" в регионе. Когда в декабре 2018 года США объявили о выводе своих войск из Сирии, в "Сирийских демократических силах" заявили, что это может возродить "Исламское государство".

Напомним, 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил, что военные его государства победили террористов "Исламского государства" в Сирии. Поэтому глава Белого дома отдал приказ вывести войска США из Сирии, заверив, что с остатками боевиков справятся другие государства.



Такую инициативу Трампа раскритиковали и в США, и в других странах. В частности, американские СМИ пишут, что своим решением Трамп озадачил союзников, участвовавших в кампании против "Исламского государства", бросил курдских союзников под поезд, изолировал Израиль и отдал России и Ирану весь Ближний Восток.



В России же вывода войск США из Сирии назвали "правильным и таким, что поможет восстановлению международного права в определенной части".



11 января стало известно, что США начали вывозить из Сирии свою наземную военную технику.

Что такое "Исламское государство"?

Непризнанное мусульманское террористическое государство (халифат с 29 июня 2014 года) и международная террористическая, милитаристская группа направления салафитский джихадизм. По состоянию на март 2015 года имела контроль над территорией с населением 10 миллионов человек в Ираке и Сирии, и номинальный контроль над маленькими областями Ливии, Нигерии и провинции Нангархар в Восточном Афганистане. Группа также действует или имеет филиалы в других частях мира, в том числе в Южной Азии.



Главной целью группы было основание "Исламской суннитского государства". Особенно боевики стремились установить халифат, "Исламское государство" во главе с халифом, который является якобы преемником Пророка Мухаммеда. "ИГ" имеет целью расширение своего влияния на весь земной шар, несмотря на человеческие жертвы.