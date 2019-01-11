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      США начали выводить военную технику из Сирии

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      США начали выводить военную технику из Сирии
      США начали выводить военную технику из Сирии / Иллюстративное фото

      Соединенные Штаты Америки в рамках вывода американского контингента из Сирии начали вывозить из этой страны свою наземную военную технику.

      Об этом сообщает CNN.

      По словам источника, "некоторые грузы уже перевезены".

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      Источник в Минобороны США подтвердил эту информацию турецкому агентству Anadolu. В издание сообщается о начале вывоза части оборудования.

      Почему США выводят свои войска из Сирии?
      19 декабря Президент США Дональд Трамп объявил, что военные его государства победили террористов "Исламского государства" в Сирии. Поэтому глава Белого дома отдал приказ вывести войска США из Сирии.

      Из-за решения Трампа с должности уволился представитель США в международной коалиции по борьбе с "Исламской государством" Бретт Макгерк. Таким образом он присоединился к министру обороны США Джеймса Мэттиса, который тоже уволился после решения президента.

      Теги: Новости США Война в Сирии
      Источник: 24 Канал
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