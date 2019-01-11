США начали выводить военную технику из Сирии
Соединенные Штаты Америки в рамках вывода американского контингента из Сирии начали вывозить из этой страны свою наземную военную технику.
Об этом сообщает CNN.
По словам источника, "некоторые грузы уже перевезены".
Читайте также: Вашингтон передумал: часть американских войск таки планируют оставить в Сирии
Источник в Минобороны США подтвердил эту информацию турецкому агентству Anadolu. В издание сообщается о начале вывоза части оборудования.
Почему США выводят свои войска из Сирии?
19 декабря Президент США Дональд Трамп объявил, что военные его государства победили террористов "Исламского государства" в Сирии. Поэтому глава Белого дома отдал приказ вывести войска США из Сирии.
Из-за решения Трампа с должности уволился представитель США в международной коалиции по борьбе с "Исламской государством" Бретт Макгерк. Таким образом он присоединился к министру обороны США Джеймса Мэттиса, который тоже уволился после решения президента.