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      США почали виводити військову техніку з Сирії

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      США почали виводити військову техніку з Сирії
      США почали виводити військову техніку з Сирії / Ілюстративне фото

      Сполучені Штати Америки в межах виведення американського контингенту з Сирії почали вивозити з цієї країни свою наземну військову техніку.

      Про це повідомляє CNN.

      За словами джерела видання, "деякі вантажі вже перевезені".

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      Джерело в Міноборони США підтвердило цю інформацію турецькому агентству Anadolu. У видання повідомляється про початок вивезення частини обладнання.

      Чому США виводять свої війська з Сирії? 19 грудня президент США Дональд Трамп оголосив, що військові його держави перемогли терористів "Ісламської держави" в Сирії. Тож голова Білого дому віддав наказ вивести війська США з Сирії.

      Через рішення Трампа з посади звільнився представник США у міжнародній коаліції щодо боротьби з "Ісламською державою" Бретт Макгерк. Таким чином він приєднався до міністра оборони США Джеймса Меттіса, який теж звільнився після рішення президента.

      Теги: Новини США Війна у Сирії
      Джерело: 24 Канал
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