США почали виводити військову техніку з Сирії
Сполучені Штати Америки в межах виведення американського контингенту з Сирії почали вивозити з цієї країни свою наземну військову техніку.
Про це повідомляє CNN.
За словами джерела видання, "деякі вантажі вже перевезені".
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Джерело в Міноборони США підтвердило цю інформацію турецькому агентству Anadolu. У видання повідомляється про початок вивезення частини обладнання.
Чому США виводять свої війська з Сирії? 19 грудня президент США Дональд Трамп оголосив, що військові його держави перемогли терористів "Ісламської держави" в Сирії. Тож голова Білого дому віддав наказ вивести війська США з Сирії.
Через рішення Трампа з посади звільнився представник США у міжнародній коаліції щодо боротьби з "Ісламською державою" Бретт Макгерк. Таким чином він приєднався до міністра оборони США Джеймса Меттіса, який теж звільнився після рішення президента.