Смертельные взрывы в Магнитогорске: кто взял на себя ответственность

Ответственность за взрывы дома (погибли 39 человек) и маршрутки (погибли 3 человека) в российском Магнитогорске взяли на себя боевики "Исламского государства".

Об этом со ссылкой на свежий номер газеты террористов "Наба" сообщают организация SITE Intelligence Group и Telegram канал Directorate 4, отслеживающих деятельность джихадистов.

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В материале отмечается, что поклонники ИГ заложили взрывчатку в здании и привели ее в действие. По поводу долгого молчания, то боевики это объясняют соображениями безопасности тех, кто устроил взрывы.

Больше никаких подробностей, кроме общеизвестных фактов, джихадисты не приводят. Правда, цитируют заявления российских властей о том, что в доме в Магнитогорске не было обнаружено никаких следов взрывчатки.

Напомним, взрыв газа в жилой многоэтажке в российском Магнитогорске произошел под утро 31 декабря. В результате рухнул подъезд. Российские спасатели завершили операцию до 3 января – из-под завалов извлекли 39 тел. Уже 1 января в центре города недалеко от вышеупомянутого дома в маршрутном такси взорвался газовый баллон, в результате чего автобус загорелся. В результате инцидента погибли три человека.