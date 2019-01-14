У Росії знову обвалився будинок через вибух газу: є загиблий, людей шукають під завалами

Унаслідок вибух газу в житловому будинку в місті Шахти Ростовської області РФ на дев'ятому поверсі стався обвал будинку. Рятувальника вдалося врятувати сімох жителів, під завалами можуть перебувати ще шестеро.

Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на власні джерела.

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Так, вибух пролунав на дев’ятому поверсі дев’ятиповерхового будинку.

У результаті вибуху пошкоджено дві квартири на 9 і дві на 8 поверхах,

– йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що вдалось врятувати п'ятьох жителів. Із будинку евакуювали 140 осіб.

Окрім того, "ТАСС" зазначає, що внаслідок вибуху обвалилось два поверхи будинку, усього там 72 квартири.

"Сім осіб врятовано, шість можуть перебувати під завалами, одна людина загинула, її знайшли на дев'ятому поверсі", – пише видання.

Загалом у двох зруйнованих квартирах мешкали 14 осіб, із них – троє дітей. На місці події працюють рятувальні служби та правоохоронці.

Нагадаємо, під ранок 31 грудня у російському Магнітогорську стався вибух газу у житловій багатоповерхівці, внаслідок чого завалився під’їзд. Російські рятувальники завершили операцію аж 3 січня – з-під завалів витягли 39 тіл.