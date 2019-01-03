Вибух у Магнітогорську: що відомо і причини обвалу багатоповерхівки

У російському Магнітогорську прямо напередодні Нового року обвалився під’їзд у багатоповерхівці. В результаті чого 39 осіб загинули, а понад сотня – залишилася без даху над головою. Пошуки зниклих під уламками людей завершилися. Розповідаємо подробиці інциденту і що стало його причиною.

Що відбулося?

Рано вранці 31 грудня в Магнітогорську (Росія) обрушився під'їзд десятиповерхового будинку. За уточненими даними, повністю зруйновано 25 квартир, де проживали 46 осіб. Ще 10 – сильно пошкоджені.

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З-під завалів будинку вже дістали тіла 39 загиблих, серед них – шестеро дітей. Ще двоє людей зникли безвісти. Також є шість постраждалих, з них п'ять осіб, включаючи двох дітей, перебувають в медустановах.

У двох місцевих школах було облаштовано два пункти тимчасового розміщення місткістю 1450 осіб. Мешканці будинку, яким нікуди йти, могли залишитися там.



Люди несуть квіти та іграшки до місця трагедії

Існує загроза обвалу на місці розбору конструкцій будинку, тому мешканців, які хочуть забрати з квартир цінні речі або домашніх тварин, всередину запускають по графіку. Закритими залишаються чотири під'їзди будинку.

Рятувальникам дивом вдалося врятувати 11-місячного хлопчика, який майже добу пролежав під завалами. Зараз його стан важкий, але стабільний. Немовляті вдалося вижити завдяки тому, що він був тепло закутаний і знаходився в ліжечку.

Дивіться відео, як рятувальники діставали немовля з-під уламків:

За фактом обвалу будівлі Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею "Спричинення смерті з необережності двом і більше особам".

Крім того, 1 січня в центрі Магнітогорська стався вибух у маршрутці – загинуло три людини. У МВС міста заявили, що в мікроавтобусі вибухнув газовий балон. Однак відразу кілька російських видань з посиланням на джерела повідомили, що обидві події – вибух в багатоповерхівці і вибух в маршрутці – пов'язані. Так, вибух в будинку міг бути терактом, а біля маршрутки нібито чули звуки стрілянини.

Перестрілка в центрі Магнітогорська (на відео присутня ненормативна лексика):

Можливі причини трагедії

Попередньо, основною причиною того, що сталося, називають вибух побутового газу. Інші версії, в тому числі і теракт, не розглядаються.

Вибухотехніки не виявили на місці обвалення слідів вибухівки, а губернатор Челябінської області Борис Дубровський закликав росіян не вірити чуткам про теракт.

Дочекайтеся коментаря і не поширюйте чутки, будь ласка. Не вірте цим чуткам. Це ряд обставин, які зовні виглядають пов'язаними між собою, а взагалі – все по-іншому. Традиційно все по-іншому,

– пояснив він.

Однак експерти припускають, що російські ЗМІ можуть не спроста висувати версію теракту. Все це нагадує події 1999 року, коли вибухи прогриміли в трьох російських містах – Москві, Волгодонську та Буйнакську. Тоді загинули понад 300 осіб, ще майже дві тисячі отримали поранення.

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За словами аналітиків, за трагедією 1999 гоку стоять спецслужби, зокрема ФСБ. Це допомогло підняти рейтинг Путіна, якого щойно призначили наступником Єльцина, а також – підготувало росіян до початку Другої чеченської війни (винними в організації вибухів назвали саме чеченців).

Цю історію можуть використовувати для того, щоб прийняти черговий якийсь закон. Обмежити, наприклад, якість користування інтернетом, або ще що. Як завжди буває, часто використовують різні теракти для посилення контролю над населенням,

– вважає журналіст Денис Казанський.

В аварійно-диспетчерській службі "Газпром газорозподіл Челябінськ" своєю чергою розповіли, що скарг на запах газу або інші неполадки в роботі газового обладнання від мешканців будинку не надходило. У компанії додали, що всі мережі відповідали нормативним вимогам.

Чи є серед жертв іноземці?

Після вибуху в Магнітогорську, російські ЗМІ опублікували списки мешканців будинку, з якими немає зв'язку. Серед них опинилася громадянка України. Однак пізніше заступник директора Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич уточнив, що жінка дійсно була з України за походженням, але не мала українського громадянства.

Інформація про стан цієї жінки поки залишається невідомою так само, як те, чи була вона під завалами будинку.

Так, у списку з 35 жителів фігурує ім'я уродженки Шепетівки (Хмельницька область) Тетяни Антиповой, яка народилася 29 серпня 1986 року.

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Список зниклих безвісти, який опублікували ЗМІ

Відомо, що в результаті обвалу будинку загинула сім'я громадян Таджикистану: жінка і троє неповнолітніх дітей. Їх тіла готують до відправки на батьківщину. Глава сімейства знаходиться в реанімації у важкому стані.

Також під завалами опинився 36-річний громадянин Узбекистану – він знаходиться в реанімації зі значними ушкодженнями і переломами.

Реакція влади РФ

У Магнітогорську був оголошений режим НС, а 2 січня оголосили днем ​​жалоби. Новорічне звернення губернатора вирішили зняти з ефіру.

На місце НП 31 грудня вилетіли президент Володимир Путін, глава МНС РФ Євген Зінич, глава МОЗ РФ Вероніка Скворцова, глава СКР РФ Олександр Бастрикін.

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Путін розпорядився створити урядову комісію з ліквідації наслідків НП і висловив співчуття сім'ям загиблих і закликав росіян в новорічну ніч згадати про загиблих і постраждалих в трагедії в Магнітогорську.

Хочу звернутися до наших громадян... Незважаючи на свято, сьогодні потрібно згадати загиблих та потерпілих, відзначити про себе, в душі,

– сказав він.

Також російські ЗМІ повідомляли, що Путін подарував потерпілому підлітку, сім'я якого залишилася без квартири, ноутбук.

В Уральському федеральному окрузі після того, що сталося пройдуть масові перевірки газових мереж. Однак прибулий до Магнітогорська глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив про те, що не впевнений у своєчасності перевірок газового обладнання в місті.

"Ви знаєте, як в цілому в нашій країні йде справа з газовим обладнанням. Воно старе, воно часто потребує ремонту. З травня місяця ніхто не заходив в квартири в цьому будинку і не всі квартири тоді перевіряли. Гаразд, влітку у відпустках були люди. А вересень, жовтень, листопад?" – сказав глава СК.

Влада оголосила, що нададуть квартири і забезпечать усім необхідним людей, які залишилися без житла.

Що чекає постраждалих?

Родичі загиблих отримають по 1 млн рублів (понад 400 тис. грн), постраждалі, які отримали тяжку або середньої тяжкості шкоду здоров'ю – по 400 тисяч рублів (160 тис. грн), які отримали легкий шкоду здоров'ю – по 200 тисяч рублів (80 тис. грн).



Понад сто людей залишилися без житла

Також, у зв'язку з втратою майна першої необхідності сім'ї, які проживають у власних трикімнатних квартирах або за договором соціального найму отримають по 500 тисяч рублів (200 тис. грн), в двокімнатних – по 400 тисяч рублів (160 тис. грн), в однокімнатних – по 300 тисяч рублів (120 тис. грн).

Крім цього, одноразова матеріальна допомога на людину складе 10 тисяч рублів (4000 грн). За 31,5 тисячі рублів (12 600 тис. грн) виділять на організацію похорону однієї людини.

На рахунок допомоги постраждалим під час вибуху в Магнітогорську надійшло 7,1 млн рублів (майже 3 млн грн).



Гуманітарна допомога постраждалим

Людям, які знімали квартири в зруйнованому будинку, влада Челябінської області нададуть місця для проживання в гуртожитку або компенсацію на оренду житла в розмірі 15 тисяч рублів (6000 грн) протягом трьох місяців. Всіх, хто втратив власне житло в результаті трагедії, обіцяють забезпечити новим.

Сам будинок, в якому стався вибух, планують розділити на два окремих – його уціліла частина придатна для проживання.

Також постраждалим була надана і психологічна допомога – фахівці спеціальної гарячої лінії (психологи) вже понад 2,7 тисяч разів надали підтримку постраждалим при аварії в Магнітогорську і їх родичам.