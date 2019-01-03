Взрыв в Магнитогорске: что известно и причины обвала многоэтажки

В российском Магнитогорске прямо накануне Нового года обрушился подъезд во многоэтажке. В результате чего 39 человек погибли, а более сотни – остались без крыши над головой. Поиски пропавших под обломками людей завершились. Рассказываем подробности инцидента и что стало его причиной.

Что произошло?

Ранним утром 31 декабря в Магнитогорске (Россия) обрушился подъезд десятиэтажки. По уточненным данным, полностью разрушено 25 квартир, где проживали 46 человек. Еще 10 – сильно повреждены.

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Из-под завалов дома уже достали тела 39 погибших, среди них – шестеро детей. Еще два человека пропали без вести. Также есть шесть пострадавших, из них пять человек, включая двух детей, находятся в медучреждениях.

В двух местных школах было развернуто пункты временного размещения вместимостью 1450 человек. Жители дома, которым некуда идти, могли остаться там.



Люди несут цветы и игрушки к месту трагедии

Существует угроза обрушения завалов на месте разбора конструкций дома, поэтому жильцов, которые хотят забрать из квартир ценные вещи или домашних животных, внутрь запускают по графику. Закрытыми остаются четыре подъезда дома.

Спасателям чудом удалось спасти 11-месячного мальчика, который почти сутки пролежал под завалами. Сейчас его состояние тяжелое, но стабильное. Младенцу удалось выжить благодаря тому, что он был тепло укутан и находился в кроватке.

Смотрите видео, как спасатели доставали младенца из-под обломков:

По факту обрушения здания Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Кроме того, 1 января в центре Магнитогорска произошел взрыв в маршрутке – погибло три человека. В МВД города заявили, что в микроавтобусе взорвался газовый баллон. Однако сразу несколько российских изданий со ссылкой на источники сообщили, что оба события – взрыв в многоэтажке и взрыв в маршрутке – связаны. Так, взрыв в доме мог быть терактом, а возле маршрутки якобы слышали звуки стрельбы.

Перестрелка в центре Магнитогорска (на видео присутствует ненормативная лексика​):

Возможные причины трагедии

Предварительно, основной причиной случившегося называют взрыв бытового газа. Другие версии, в том числе и теракт, не рассматриваются.

Взрывотехники не обнаружили на месте обрушения следов взрывчатки, а губернатор Челябинской области Борис Дубровский призвал россиян не верить слухам о теракте.

Дождитесь комментария и не распространяйте слухи, пожалуйста. Не верьте этим слухам. Это ряд обстоятельств, которые внешне выглядят связанными между собой, а вообще – все по-другому. Традиционно все по-другому,

– объяснил он.

Однако эксперты предполагают, что российские СМИ могут не спроста выдвигать версию с терактом. Ведь это напоминает события 1999 года, когда взрывы прогремели один за другим в трех российских городах – Москве, Волгодонске и Буйнакске. Тогда погибли более 300 человек, еще почти две тысячи получили ранения.

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По мнению аналитиков, за трагедией 1999 стоят спецслужбы, в частности ФСБ. Это помогло поднять рейтинг Путина, которого только что назначили преемником Ельцина, а также – подготовило россиян к началу Второй чеченской войны (виновными в организации взрывов назвали именно чеченцев).

Эту историю могут использовать для того, чтобы принять очередной какой-то закон. Ограничить, например, качество пользования интернетом, или еще что. Как всегда бывает, часто используют различные теракты для усиления контроля над населением,

– считает журналист Денис Казанский.

В аварийно-диспетчерской службе "Газпром газораспределение Челябинск" в свою очередь рассказали, что жалоб на запах газа или другие неполадки в работе газового оборудования от жильцов дома не поступало. В компании добавили, что все сети соответствовали нормативным требованиям.

Есть ли среди жертв иностранцы?

После взрыва в Магнитогорске, российские СМИ опубликовали списки жильцов дома, с которыми нет связи. Среди них оказалась гражданка Украины. Однако позже заместитель директора Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич уточнил, что женщина действительно была из Украины по происхождению, но не имела украинского гражданства.

Информация о состоянии этой женщины пока остается неизвестной так же, как то, была ли она под завалами дома.

Так, в списке из 35 жителей фигурирует имя уроженки Шепетовки (Хмельницкая область) Татьяны Антиповой, которая родилась 29 августа 1986 года.

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Список пропавших без вести, который опубликовали СМИ

Известно, что в результате обвала дома погибла семья граждан Таджикистана: женщина и трое несовершеннолетних детей. Их тела готовят к отправке на родину. Глава семейства находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Также под завалами оказался 36-летний гражданин Узбекистана – он находится в реанимации со значительными повреждениями и переломами.

Реакция властей РФ

В Магнитогорске был объявлен режим ЧС, а 2 января огласили днем траура. Новогоднее обращение губернатора решили снять с эфира.

На место ЧП 31 декабря вылетели президент Владимир Путин, глава МЧС РФ Евгений Зиничев, глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, глава СКР РФ Александр ​​Бастрыкин.

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Путин распорядился создать правительственную комиссию по ликвидации последствий ЧП, выразил соболезнования семьям погибших и призвал россиян в новогоднюю ночь вспомнить о погибших и пострадавших в трагедии в Магнитогорске.

Хочу обратиться к нашим гражданам... Несмотря на праздник, сегодня нужно вспомнить погибших да и пострадавших, отметить про себя, в душе,

– сказал он.

Также российские СМИ сообщали, что Путин подарил пострадавшему подростку, семья которого осталась без квартиры, ноутбук.

В Уральском федеральном округе после случившегося пройдут массовые проверки газовых сетей. Однако прибывший в Магнитогорск глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о том, что не уверен в своевременности проверок газового оборудования в городе.

"Вы знаете, как в целом в нашей стране обстоит дело с газовым оборудованием. Оно старое, оно часто нуждается в ремонте. С мая месяца никто не заходил в квартиры в этом доме и не все квартиры тогда исследовали. Ладно, летом в отпусках люди были. А сентябрь, октябрь, ноябрь?" – сказал глава СК.

Власти объявили, что предоставят квартиры и обеспечат всем необходимым людей, которые остались без жилья.

Что ждет пострадавших?

Родственники погибших получат по 1 млн рублей (более 400 тыс. грн), пострадавшие, получившие тяжкий или средней тяжести вред здоровью – по 400 тысяч рублей (160 тыс. грн), получившие легкий вред здоровью – по 200 тысяч рублей (80 тыс. грн).



Более ста человек остались без жилья

Также, в связи с утратой имущества первой необходимости семьи, проживающие в собственных трехкомнатных квартирах или по договору социального найма получат по 500 тысяч рублей (200 тыс. грн), в двухкомнатных – по 400 тысяч рублей (160 тыс. грн), в однокомнатных – по 300 тысяч рублей (120 тыс. грн).

Помимо этого, единовременная материальная помощь на человека составит 10 тысяч рублей (4000 грн). По 31,5 тысяче рублей (12 600 грн) выделят на организацию похорон одного человека.

На счет помощи пострадавшим при взрыве в Магнитогорске от простых граждан поступило 7,1 млн рублей (почти 3 млн гривен).



Гуманитарная помощь пострадавшим

Людям, которые снимали квартиры в обрушившемся доме, власти Челябинской области предоставят места для проживания в общежитии или компенсацию на аренду жилья в размере 15 тысяч рублей (6000 грн) в течение трех месяцев. Всех, кто потерял собственное жилье в результате трагедии, обещают обеспечить новым.

Сам дом, в котором произошел взрыв, планируют разделить на два отдельных – его уцелевшая часть пригодна для проживания.

Также пострадавшим была оказана и психологическая помощь – специалисты специальной горячей линии (психологи) уже более 2,7 тысяч раз оказали поддержку пострадавшим при аварии в Магнитогорске и их родственникам.