13:11
21 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Налякана Росія. Подарунок для Путіна
      Вєсті Кремля
      19:06, 19 січня
      Вєсті.UA. Жир: Бурхлива реакція на Зеленського. Медведчук у пошуках мізків
      Вєсті.UA
      16:12, 19 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      У Магнітогорську майже всі соцзаклади отримали листи з погрозами повторного вибуху, – ЗМІ

      789 Читать новость на русском
      У Магнітогорську майже всі соцзаклади отримали листи з погрозами вибуху
      У Магнітогорську майже всі соцзаклади отримали листи з погрозами вибуху / en.mchs.ru

      У російському Магнітогорську перевіряють соціальні установи, які отримали анонімні повідомлення про нібито закладені вибухові пристрої.

      Про це повідомляє прес-служба регіонального управління Федеральної служби безпеки, пише російський "Інтерфакс".

      Читайте також: Смертельний вибух у житловому будинку в Магнітогорську: СК РФ оприлюднив пріоритетну версію

      Співробітник прес-служби сказав, що наразі інформацію про можливі вибухові пристрої в установах Магнітогорська перевіряють, але установи працюють. "Нічого поки не підтвердилося", – зазначив представник адміністрації.

      Однак інформоване джерело пояснило агентству, що листи з погрозами у понеділок отримали практично всі соцзаклади міста.

      Сьогодні сталося вкидання інформації, по електронній пошті майже всі соцзаклади отримали листи з погрозами вибуху. Велика частина установ вже перевірена, працювали групи кінологів. Офіційно евакуація не оголошувалася, деякі керівники розпускали всіх на період перевірки,
      – сказав співрозмовник агентства.

      Нагадаємо, під ранок 31 грудня у російському Магнітогорську стався вибух газу у житловій багатоповерхівці, внаслідок чого завалився під’їзд. Російські рятувальники завершили операцію аж 3 січня – з-під завалів витягли 39 тіл. 18 січня стало відомо, що відповідальність за інцидент взяли на себе бойовики "Ісламської держави", а своє довге мовчання вони пояснили міркуваннями безпеки тих, хто влаштував вибухи.

      Теги: Новини політики Новини Росії Розслідування Вибух у Магнітогорську Вибух
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Хліба та видовищ": як Порошенко використовує тему Томосу заради збереження влади
      сьогодні , 13:00 "Хліба та видовищ": як Порошенко використовує тему Томосу заради збереження влади
      Сергій Лещенко 59
      Украина сможет покупать иностранное оружие: какой техникой нужно укрепить ВСУ
      сьогодні , 12:01 Украина сможет покупать иностранное оружие: какой техникой нужно укрепить ВСУ
      Злой Одессит 830
      Тест-драйв нової Skoda Fabia: справжнє задоволення від драйву
      сьогодні , 10:00 Тест-драйв нової Skoda Fabia: справжнє задоволення від драйву
      2
      Головні дати 2019 року, які не можна пропустити
      сьогодні , 11:37 Головні дати 2019 року, які не можна пропустити
      Євгенія Мазур
      Як виглядав Донецький аеропорт до та після оборони: фотопорівняння
      сьогодні , 09:03 Як виглядав Донецький аеропорт до та після оборони: фотопорівняння
      13 7481
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Біля берегів Австралії вчені виявили понад 100 нових видів морських тварин: фото
       24 грудня 2018 , 07:40
      У Росії вдруге за тиждень обвалився житловий будинок: ЗМІ повідомляють про кілька жертв
      13 листопада 2017 , 14:40
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук