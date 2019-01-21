У Магнітогорську майже всі соцзаклади отримали листи з погрозами повторного вибуху, – ЗМІ

У російському Магнітогорську перевіряють соціальні установи, які отримали анонімні повідомлення про нібито закладені вибухові пристрої.

Про це повідомляє прес-служба регіонального управління Федеральної служби безпеки, пише російський "Інтерфакс".

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Співробітник прес-служби сказав, що наразі інформацію про можливі вибухові пристрої в установах Магнітогорська перевіряють, але установи працюють. "Нічого поки не підтвердилося", – зазначив представник адміністрації.

Однак інформоване джерело пояснило агентству, що листи з погрозами у понеділок отримали практично всі соцзаклади міста.

Сьогодні сталося вкидання інформації, по електронній пошті майже всі соцзаклади отримали листи з погрозами вибуху. Велика частина установ вже перевірена, працювали групи кінологів. Офіційно евакуація не оголошувалася, деякі керівники розпускали всіх на період перевірки,

– сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, під ранок 31 грудня у російському Магнітогорську стався вибух газу у житловій багатоповерхівці, внаслідок чого завалився під’їзд. Російські рятувальники завершили операцію аж 3 січня – з-під завалів витягли 39 тіл. 18 січня стало відомо, що відповідальність за інцидент взяли на себе бойовики "Ісламської держави", а своє довге мовчання вони пояснили міркуваннями безпеки тих, хто влаштував вибухи.