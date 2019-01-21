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      В Магнитогорске почти все соцучреждения получили письма с угрозами взрыва

      82 Читати новину українською
      В Магнитогорске почти все соцучреждения получили письма с угрозами взрыва
      В Магнитогорске почти все соцучреждения получили письма с угрозами взрыва / en.mchs.ru

      В российском Магнитогорске проверяют социальные учреждения, которые получили анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах.

      Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы безопасности, пишет российский "Интерфакс".

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      Сотрудник пресс-службы сказал, что теперь информацию о возможных взрывных устройствах в учреждениях Магнитогорска проверяют, но заведения работают. "Ничего пока не подтвердилось", – отметил представитель администрации.

      Однако информированный источник пояснил агентству, что письма с угрозами в понедельник получили практически все соцучреждения города.

      Сегодня произошел вброс информации, по электронной почте почти все соцучреждения получили письма с угрозами взрыва. Большая часть учреждений уже проверена, работали группы кинологов. Официально эвакуация не объявлялась, некоторые руководители распускали всех на период проверки,
      – сказал собеседник агентства.

      Напомним, под утро 31 декабря в российском Магнитогорске произошел взрыв газа в жилой многоэтажке, в результате чего рухнул подъезд. Российские спасатели завершили операцию аж 3 января – из-под завалов извлекли 39 тел. 18 января стало известно, что ответственность за инцидент взяли на себя боевики "Исламского государства", а свое долгое молчание они объяснили соображениями безопасности тех, кто устроил взрывы.

      Теги: Новости политики Новости России Расследования Взрыв Взрыв в Магнитогорске
      Источник: 24 Канал
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