В Магнитогорске почти все соцучреждения получили письма с угрозами взрыва

В российском Магнитогорске проверяют социальные учреждения, которые получили анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы безопасности, пишет российский "Интерфакс".

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Сотрудник пресс-службы сказал, что теперь информацию о возможных взрывных устройствах в учреждениях Магнитогорска проверяют, но заведения работают. "Ничего пока не подтвердилось", – отметил представитель администрации.

Однако информированный источник пояснил агентству, что письма с угрозами в понедельник получили практически все соцучреждения города.

Сегодня произошел вброс информации, по электронной почте почти все соцучреждения получили письма с угрозами взрыва. Большая часть учреждений уже проверена, работали группы кинологов. Официально эвакуация не объявлялась, некоторые руководители распускали всех на период проверки,

– сказал собеседник агентства.

Напомним, под утро 31 декабря в российском Магнитогорске произошел взрыв газа в жилой многоэтажке, в результате чего рухнул подъезд. Российские спасатели завершили операцию аж 3 января – из-под завалов извлекли 39 тел. 18 января стало известно, что ответственность за инцидент взяли на себя боевики "Исламского государства", а свое долгое молчание они объяснили соображениями безопасности тех, кто устроил взрывы.