Смертельный взрыв в жилом доме в Магнитогорске: СК РФ обнародовал приоритетную версию

Следственный комитет России продолжает расследование дела о взрыве в жилом доме в Магнитогорске, который произошел накануне Нового года. Сейчас здесь прорабатывают все возможные версии случившегося, однако приоритетной остается версия взрыва бытового газа.

В пользу версии о взрыве именно бытового газа, российские следователи приводят тот факт, что специалисты и криминалисты не обнаружили никаких следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах.

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"В рамках уголовного дела назначен комплекс экспертиз – это судебно-медицинская, взрывотехническая, пожарно-техническая и другие экспертизы. Наряду с этим идет сбор других доказательств, допрашиваются свидетели, очевидцы и потерпевшие. Выводы о причинах происшествия можно будет сделать только по итогам проведения комплекса следственных действий и тщательного анализа совокупности полученных доказательств", – отметили в ведомстве.

Также в СК опровергли информацию, что ко взрыву в Магнитогорске причастны боевики "Исламского государства". Как тут подчеркнули, они "приписывают себе все резонансные события в разных странах мира".

Напомним, под утро 31 декабря в российском Магнитогорске произошел взрыв газа в жилой многоэтажке, в результате чего рухнул подъезд. Российские спасатели завершили операцию аж 3 января – из-под завалов извлекли 39 тел. 18 января стало известно, что ответственность за инцидент взяли на себя боевики "Исламского государства", а свое долгое молчание они объяснили соображениями безопасности тех, кто устроил взрывы.