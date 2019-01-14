В России участились взрывы газа: кому это нужно

В России снова произошел взрыв и обвал части жилого дома. Это произошло в 5:00 утра по киевскому времени в городе Шахты Ростовской области на 9 этаже высотки. В результате взрыва 2 верхних этажа обвалились, по меньшей мере один человек погиб, семерых жителей удалось спасти, и еще шестеро остаются под завалами – говорят спасатели.

Из дома эвакуировали 140 человек. По предварительным выводам, взрыв вызвала утечка газа. За менее чем месяц это уже вторая подобная трагедия в России. Эксперты подозревают, что это не случайно.

Читайте также: В России снова обвалился дом из-за взрыва газа: есть погибший, людей ищут под завалами

В результате взрыва четыре квартиры – две на девятом, и две на восьмом этаже – разрушены полностью. Всего в этих квартирах проживало 14 человек. Половине из них удалось спастись, остальных под завалами ищут до сих пор. Один житель девятиэтажки погиб.

Ее личность установлена. Это жительница одной из квартир, 1987 года рождения. Информация о других возможных жертвах уточняется. На месте происшествия продолжаются спасательные работы,

– отметила пресс-секретарь Следственного комитета России Светлана Петренко.

Под риском сейчас и квартиры на седьмом этаже, там стены пошли трещинами. Поэтому из многоэтажки уже эвакуировали 140 жителей.

"Когда мы прибыли, уже работали местные спасатели, местные пожарные. Они проводили обследование, выводили людей", – рассказал спасатель Сергей Назаров.

В результате взрыва были полностью разрушены 4 квартиры

По предварительной версии – причиной взрыва стал газ. Поскольку в доме отсутствует отопление, жители включали все конфорки и оставляли их зажженными на ночь. И даже завешивали окна покрывалами, чтобы удержать тепло в домах.

Собственно, бытовой газ вызывает взрывы в жилых домах России не впервые. Не прошло и двух недель с тех пор, как взорвался дом в российском Магнитогорске. Тогда накануне новогодней ночи взлетели в воздух все этажи целого подъезда многоэтажки. Тогда также основной причиной назвали взрыв бытового газа. Спасатели извлекли из-под завалов 39 погибших.

Последствия взрыва в жилом доме в Магнитогорске

Однако буквально через несколько дней по городу поползли слухи, что причиной взрыва мог быть теракт. А в соцсетях появилось видео взрыва маршрутки. Что именно произошло с этой маршруткой и кто погиб внутри нее – об этом официальная власть до сих пор молчит, а источники местных СМИ распространяют информацию, будто в маршрутке были ликвидированы причастные к взрыву террористы.

Одна и та же страна, один и тот же бытовой газ, одна и та же версия, и одни и те же обстоятельства. Самое главное – одно и то же время и на одном и том же фоне...

Статья, которую я прочитал о взрыве бытового газа, она была буквально под статьей о падении доверия к Путину,

– рассказал один из российских влогеров на своем youtube-канале.

На протяжении предыдущих двух лет в России произошло 45 взрывов бытового газа в жилых домах. И отчасти причастными к этим взрывам называют не самих жителей, а заинтересованных в дестабилизации людей. Собственно, так было и в 1999 году. Тогда взрывы прогремели один за другим в трех российских городах: Москве, Волгодонске и Буйнайске. Погибло более 300 человек, еще почти две тысячи получили ранения. Правда, сразу организацию взрывов списали на чеченцев.

Читайте также: Обвал дома в Ростовской области: появилась информация о жертве и видео

Аналитики же утверждают, что за этой трагедией стоят спецслужбы, в частности ФСБ. Таким образом те пытались оправдать начало Второй чеченской войны. А заодно и поднять рейтинг Путину перед выборами. Ведь тогда ему удалось сформировать имидж лидера, который, мол, готов за спокойствие россиян даже пойти войной. Относительно происшествия в Магнитогорске и Шахтах – сейчас идет следствие. Однако понятно, что не от него зависит основная версия. По указанию сверху причиной могут назвать как несчастный случай, так и списать взрыв на террористов.