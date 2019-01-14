У Росії почастішали вибухи газу: кому це потрібно

В Росії знову стався вибух і обвал частини житлового будинку. Це відбулось о 5:00 ранку за київським часом у місті Шахти Ростовської області на 9 поверсі висотки. Унаслідок вибуху 2 верхніх поверхи обвалилися, щонайменше одна людина загинула, сімох жителів вдалося врятувати, і ще шестеро залишаються під завалами – кажуть рятувальники.

З будинку евакуювали 140 осіб. За попередніми висновками, вибух спричинив витік газу. За менш ніж місяць, це вже друга схожа трагедія у Росії. Експерти підозрюють, що це не випадково.

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Внаслідок вибуху чотири квартири – дві на дев'ятому, і дві на восьмому поверсі – зруйновано вщент. Загалом у цих квартирах проживало 14 людей. Половині з них вдалося врятуватися, інших під завалами шукають досі. Один мешканець девятиповерхіки загинув.

Її особистість встановлено. Це мешканка однієї з квартир, 1987 року народження. Інформація про інші можливі жертви уточнюється. На місці події тривають рятувальні роботи,

– зазначила речниця Слідчого комітету Росії Світлана Петренко.

Під ризиком наразі і квартири на сьомому поверсі, там стіни пішли тріщинами. Тож з багатоповерхівки вже евакуювали 140 мешканців.

"Коли ми прибули, вже працювали місцеві рятувальники, місцеві пожежні. Вони проводили обстеження, виводили людей", – розповів рятувальник Сергій Назаров.



Внаслідок вибуху було вщент зруйновано 4 квартири

За попередньою версією – причиною вибуху став газ. Оскільки у будинку відсутнє опалення, мешканці вмикали усі конфорки і залишали їх запаленими на ніч. І навіть завішували вікна покривалами, аби втримати тепло в оселях.

Власне, побутовий газ спричиняє вибухи у житлових будинках Росії не вперше. Не минуло й двох тижнів, відколи вибухнув будинок у російському Магнітогорську. Тоді напередодні новорічної ночі злетіли у повітря всі поверхи цілого під'їзду багатоповерхівки. Тоді також основною причиною назвали вибух побутового газу. Рятувальники витягли з-під завалів 39 загиблих.



Наслідки вибуху у житловому будинку в Магнітогорську

Проте буквально за кілька днів містом поповзли чутки , що причиною вибуху міг бути теракт. А в соцмережах з'явилося відео вибуху маршрутки. Що саме сталося з цією маршруткою і хто загинув всередині неї – про це офіційна влада досі мовчить, а джерела місцевих ЗМІ поширюють інформацію, ніби в маршрутці було ліквідовано причетних до вибуху терористів.

Одна і та ж країна, один і той же побутовий газ, одна і та ж версія, і одні і ті ж обставини. Найголовніше – одне і те ж час і на одному і тому ж фоні...

Стаття, яку я прочитав про вибух побутового газу, вона була буквально під статтею про падіння довіри до Путіна,

– розповів один з російських влогерів на своєму youtube-каналі.

Впродовж попередніх двох років у Росії трапилось 45 вибухів побутового газу у житлових будинках. І почасти причетними у цих вибухах називають не самих мешканців, а зацікавлених в дестабілізації осіб. Власне, так було і в 1999 році. Тоді вибухи пролунали один за одним у трьох російських містах: Москві, Волгодонську та Буйнайську. Загинуло понад 300 людей, ще майже дві тисячі отримали поранення. Щоправда, одразу організацію вибухів списали на чеченців.

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Аналітики ж стверджують, що за цією трагедією стоять спецслужби, зокрема ФСБ. У такий спосіб ті намагалися виправдати початок Другої чеченської війни. А заразом і підняти рейтингу Путіну перед виборами. Адже тоді йому вдалося сформував імідж лідера, який, мовляв, готовий за спокій росіян навіть піти війною. Щодо події у Магнітогорську та Шахтах – зараз триває слідство. Проте зрозуміло, що не від нього залежить основна версія. За вказівкою зверху причиною можуть назвати як нещасний випадок, так і списати вибух на терористів.