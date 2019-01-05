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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Олексій Чибісов

      Вибух у Магнітогорську: Росія нападе на Україну, Білорусь чи Кавказ?

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      Наслідки вибуху у Магнітогорську
      Наслідки вибуху у Магнітогорську / Народна правда

      Пошукова операція та розбір завалів повністю знищеного під Новий рік під'їзду житлового будинку в Магнітогорську завершилися, то ж можна підбивати підсумки інциденту.

      Трагедією це називати язик не повертається, адже загибель радіючих смертям українців росіян у наслідок чергового теракту за наказом Путіна є суто прогнозованою справою. Від терактів у 1999-му, коли ФСБшники вперше вдалися до підриву домівок росіян, вибух у Магнітогорську нічим не відрізняється. Принаймні, схемою самого злочину.

      Звісно, ні про які вибухи газу не може йтися, адже для того, щоб цілий під'їзд панельки от так склався як картковий дім, треба вщент заповнити газом щонайменше дві квартири. І при цьому знати, які саме, щоб падіння несучих стін призвело до потрібного ефекту. Уявляєте, який запах при цьому має стояти навколо? І щось по номеру "04" ніхто з загиблих чи постраждалих не дзвонив.

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      При цьому дата теракту була підібрана дуже добре – 31 грудня, коли росіяни готуються до свят та дивляться ТБ, коли Путін може безперешкодно "терміново" виїхати на місце події, щоб похизуватися перед камерами своїм зіпсованим відпочинком, але одразу після перебування у Магнітогорську спокійно звалити у гори кататися на лижах. Рейтинг же підіймається.

      Технологія дуже проста: росіяни, які вважають себе представниками найсильнішої нації, після теракту одразу розуміють, що від смерті їх захищає особисто Путін. Царьок рятує їх всесвіт та забезпечує свято ціною власного відпочинку. Для такої підтримки рейтингу, який почав стрімко падати через початок похмілля через окупацію Криму, потрібно було якомога більше жертв. І їх надали.

      Рятівники, наприклад, припинили пошуки тих, хто вижив, одразу після від'їзду диктатора. Тільки 11-місячний хлопчисько ніяк не здавався смерті та ридав під завалами, то ж його все ж таки дістали. Але це не було якоюсь спецоперацією, скоріше, везінням під час планового розчищення завалів.

      Не менш цікавим й те, що відбувалося після вибуху. ФСБшники знищили кількох людей у мікроавтобусі. Потім, вбили ще одного, кажуть – підозрювані. Але у чому? У користуванні конфорками? Ким були вбиті люди? Про це офіційна влада РФ мовчить. Як і про те, що до Магнітогорську прибули спецпризначенні та керівники підрозділу ФСБ, який займається питанням Кавказу.

      Немає ніяких сумнівів, що через короткий відрізок часу ми почуємо розповідь про українців, чеченців, дагестанців чи білорусів, які нібито підірвали вибухівку та вбили 39 людей. Почуємо й чергове "потрібно мочити у сортирі", а потім станемо свідками кривавої війнушки Путіна під одобряючі вигуки росіян, які хочуть крові та смерті чергового нав'язаного ворога. На кого нападе Москва? Поки невідомо. Варіанти в неї є.
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      Автор: Олексій Чибісов
      Теги: Новини політики Новини Росії Публікації Війна Вибух у Магнітогорську
      Джерело: 24 Канал
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