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      Обвал будинку у Ростовській області: з’явилась інформація про жертву та відео

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      З’явилась нова інформація про вибух в Ростовській області та відео з місця подій
      З’явилась нова інформація про вибух в Ростовській області та відео з місця подій / Фото з відкритих джерел

      Російські ЗМІ із посиланням на місцевих рятувальників заявляють, що внаслідок вибуху газу в житловому будинку у місті Шахти Ростовської області Росії загинула дитина. Однак у МНС Росії такої інформації наразі не підтвердили – там кажуть, що загинула жінка.

      Про це повідомляє "Інтерфакс".

      Читайте також: Вибух у Магнітогорську: що відомо і причини обвалу багатоповерхівки

      24 канал писав, що внаслідок вибуху обвалилось два поверхи будинку дев’ятиповерхового будинку. Усього там 72 квартири.

      Так, місцеві рятувальники  розповіли виданню, що загинула дитина.

      Ще одна жінка - у важкому стані,
      – пише видання.

      Натомість "ТАСС" із посиланням у прес-службу МНС Росії повідомляє, що інформація про смерть дитини не підтвердилась. Там також зазначають, що досі невідома доля чотирьох жителів.

      Так, представник міністерства уточнив, що в квартирі-епіцентрі вибуху перебувало три людини. За даними «ТАСС», загинула одна жінка, а чоловіка і дитину вдалось врятувати.

      Нагадаємо, це не перша трагедія у житловому будинку в Росії протягом останнього часу. Під ранок 31 грудня у російському Магнітогорську стався вибух газу у житловій багатоповерхівці, внаслідок чого завалився під’їзд. Російські рятувальники завершили операцію аж 3 січня – з-під завалів витягли 39 тіл.

      Теги: Жертви Новини Росії Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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