Обвал будинку у Ростовській області: з’явилась інформація про жертву та відео

Російські ЗМІ із посиланням на місцевих рятувальників заявляють, що внаслідок вибуху газу в житловому будинку у місті Шахти Ростовської області Росії загинула дитина. Однак у МНС Росії такої інформації наразі не підтвердили – там кажуть, що загинула жінка.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

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24 канал писав, що внаслідок вибуху обвалилось два поверхи будинку дев’ятиповерхового будинку. Усього там 72 квартири.

Так, місцеві рятувальники розповіли виданню, що загинула дитина.

Ще одна жінка - у важкому стані,

– пише видання.

Натомість "ТАСС" із посиланням у прес-службу МНС Росії повідомляє, що інформація про смерть дитини не підтвердилась. Там також зазначають, що досі невідома доля чотирьох жителів.

Так, представник міністерства уточнив, що в квартирі-епіцентрі вибуху перебувало три людини. За даними «ТАСС», загинула одна жінка, а чоловіка і дитину вдалось врятувати.

Нагадаємо, це не перша трагедія у житловому будинку в Росії протягом останнього часу. Під ранок 31 грудня у російському Магнітогорську стався вибух газу у житловій багатоповерхівці, внаслідок чого завалився під’їзд. Російські рятувальники завершили операцію аж 3 січня – з-під завалів витягли 39 тіл.