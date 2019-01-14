Обвал дома в Ростовской области: появилась информация о жертве и видео

Российские СМИ со ссылкой на местных спасателей заявляют, что в результате взрыва газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области России погиб ребенок. Однако в МЧС России такую информацию пока не подтвердили – там говорят, что погибла женщина.

Об этом сообщает "Интерфакс".

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24 канал писал, что в результате взрыва обвалилось два этажа дома девятиэтажного дома. Всего там 72 квартиры.

Так, местные спасатели рассказали, что погиб ребенок.

Еще одна женщина – в тяжелом состоянии,

– пишет издание.

Зато "ТАСС" со ссылкой в пресс-службу МЧС России сообщает, что информация о смерти ребенка не подтвердилась. Там также отмечают, что до сих пор неизвестна судьба четырех жителей.

Так, представитель министерства уточнил, что в квартире-эпицентре взрыва находились три человека. По данным «ТАСС», погибла одна женщина, а мужчину и ребенка удалось спасти.

Напомним, это не первая трагедия в жилом доме в России за последнее время. Под утро 31 декабря в российском Магнитогорске произошел взрыв газа в жилой многоэтажке, в результате чего рухнул подъезд. Российские спасатели завершили операцию аж 3 января – из-под завалов извлекли 39 тел.