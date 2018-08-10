В Гарварде оцифруют ценные украинские книги

Драгоценную коллекцию украинской литературы Гарварда, которую собирают с начала ХХ века хотят оцифровывать.

В американском Гарварде хранится одно из крупнейших в мире собраний украинской литературы. Редкие книги можно найти в одной из 70 библиотек Гарвардского университета – Хоутон. В коллекцию входят украинские старопечатные книги.

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Библиотекарь Гарвардского университета Ольга Алексич рассказала, что в библиотеке Хоутон хранятся такие ценные книги как первые издания Ивана Федорова. В эту кагорта входит "Букварь" – ценная книга, экземпляров которой нет даже в Украине. "Острожская Библия", "Псалтырь", "Кобзарь" Тараса Шевченко 1840 года, первое издание "Энеиды" Котляревского, рукопись Сковороды, оригинал книги Кулиша, издание Киево-Печерской лавры, грамоты Ивана Мазепы.



"Кобзарь" Тараса Шевченка

В Гарварде украинские книги начали собирать в начале ХХ века. В основном это были подарки коллекционеров. Однако с началом создания более 50 лет назад в Гарварде Украинского научного института, литературу по Украине начали закупать систематически.

"Букварь" Ивана Федорова издал в 1574 году во Львове. Случайно в антикварной лавке ее нашел российский предприниматель и театральный деятель Сергей Дягилев. После смерти Дягилева коллекция книг, включая "Букварь", передалась театральном деятелю Борису Кохно, который позже продал его гарвардскому выпускнику Баярду Килгуру.

На украинскую книгу в Гарварде есть несколько бюджетов. Книги об Украине печатает и покупает Украинский институт. Украиноязычные книги и журналы – это прерогатива Гарвардской библиотеки Вайденер.