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У Гарварді оцифрують коштовні українські книги

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Дорогоцінні книги у Гарварді хочуть оцифрувати
Дорогоцінні книги у Гарварді хочуть оцифрувати / www.google.com.ua

Дорогоцінну колекцію української літератури Гарварду, яку збирають з початку ХХ століття хочуть оцифровувати.

Про це інформують Znaj.ua.

В американському Гарварді зберігається одне з найбільших у світі зібрань української літератури. Рідкісні книги можна знайти в одній з 70 бібліотек Гарвардського університету – Хоутоне. У колекцію входять українські стародруки.

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Бібліотекар Гарвардського університету Ольга Алексич розповіла, що в бібліотеці Хоутона зберігаються такі цінні книги як перші видання Івана Федорова. У цю кагорту входить "Буквар" – коштовна книга, примірників якої немає навіть в Україні. "Острозька Біблія", "Псалтир", "Кобзар" Тараса Шевченка 1840 року, перше видання "Енеїди" Котляревського, рукопис Сковороди, оригінал книги Куліша, видання Києво-Печерської лаври, грамоти Івана Мазепи.


"Кобзар" Тараса Шевченка

В Гарварді українські книжки почали збирати на початку ХХ століття. Здебільшого це були подарунки колекціонерів. Однак з початком створення понад 50 років тому в Гарварді Українського наукового інституту, літературу по Україні почали закуповувати систематично.

"Буквар" Іван Федоров видав у 1574 році у Львові. Випадково в антикварній лавці її знайшов російський підприємець і театральний діяч Сергій Дягілєв. Після смерті Дягілєва колекція книг, включаючи "Буквар", передалась театральному діячу Борису Кохно, який пізніше продав його гарвардського випускнику Баярду Кілгуру.

На українську книгу в Гарварді є декілька бюджетів. Книги про Україну друкує і купує Український інститут. Україномовні книги і часописи – це прерогатива Гарвардської бібліотеки Вайденер.

Теги: Новини США Книги Література
Джерело: 24 Канал
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