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В ГБР прокомментировали успешные результаты вступительного испытания

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ГБР
ГБР / Фото из открытых источников

Большинство кандидатов на должности в Государственное бюро расследований успешно сдали тесты на знание законодательства и допущены к следующему этапу конкурса. Проходной балл преодолели 76% кандидатов на должности в следственные отделы и 92,5% – в центральный аппарат бюро.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

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Известно, что к тестированию комиссия допустила 1107 кандидатов на должности следователей, экспертов и главных специалистов по хранению вещественных доказательств. 912 кандидатов пришли сдавать тесты, из них 691 кандидат преодолел проходной балл (76%). На другие должности государственных служащих в Центральном аппарате бюро комиссия допустила 647 кандидатов. 509 – сдали тесты, из них 471 (92,5%) – преодолели проходной балл.

"Кандидаты на должности в следственные отделы и кандидаты на должности в других управлениях проходили различные типы тестирования на знание законодательства. При этом они имели возможность подать несколько пакетов документов в различные управления и, соответственно, пройти два типа тестов", – говорится в сообщении.

Директор ГБР Роман Труба отметил, что высокий уровень подготовки кандидатов приятно удивил. В то же время, следующие этапы конкурса будут сложными, ведь нужно проверить аналитические способности кандидатов, их умение решать практические кейсы и, главное, провести проверку на добродетель.

Следующий этап для кандидатов – решение задач практического характера – начнется 13 июня.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Расследования Государственное бюро расследований Тесты
Источник: 24 Канал
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