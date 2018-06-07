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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

У ДБР прокоментували успішні результати вступного випробування

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ДБР
ДБР / Фото з відкритих джерел

Більшість кандидатів на посади до Державного бюро розслідувань успішно склали тести на знання законодавства та допущені до наступного етапу конкурсу. Прохідний бал подолали 76% кандидатів на посади до слідчих відділів та 92,5% – до центрального апарату бюро.

Про це повідомили у прес-службі ДБР.

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Відомо, що до тестування комісія допустила 1107 кандидатів на посади слідчих, експертів та головних спеціалістів по зберіганню речових доказів. 912 кандидатів прийшли складати тести, із них 691 кандидат подолав прохідний бал (76%). На інші посади державних службовців у Центральному апараті бюро комісія допустила 647 кандидатів. 509 – склали тести, із них 471 (92,5%) – подолав прохідний бал.

"Кандидати на посади до слідчих відділів та кандидати на посади до інших управлінь складали різні типи тестувань на знання законодавства. При цьому вони мали можливість подати декілька пакетів документів до різних управлінь і, відповідно, пройти два типи тестувань", – йдеться у повідомлені.

Директор ДБР Роман Труба зазначив, що високий рівень підготовки кандидатів приємно здивував. Водночас, наступні етапи конкурсу будуть складнішими, адже потрібно перевірити аналітичні здібності кандидатів, їх вміння вирішувати практичні кейси та, головне, провести перевірку на доброчесність.

Наступний етап для кандидатів — вирішення завдань практичного характеру — розпочнеться 13 червня.

 

Теги: Новини України Новини політики Державне бюро розслідувань Розслідування Тести
Джерело: 24 Канал
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