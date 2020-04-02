В ГБР снова говорят, что хотят отмены закона об амнистии майдановцев
Государственное бюро расследований снова говорит о "необходимости" отменить закон о невозможности уголовного преследования майдановцев из-за Революции Достоинства. На этот раз в ГБР ссылаются на рекомендации мониторинговой миссии ООН по правам человека.
Миссия ООН предоставила свои рекомендации по убийствам во время Революции Достоинства, отмечает ГБР.
К слову Александр Соколов будет исполнять обязанности директора ГБР
В своем отчете миссия отмечает отсутствие прогресса в процессах по убийствам 43 человек. Она выделяет ряд факторов, которые являются главными препятствиями эффективного расследования:
- недоукомплектованность судов судьями;
- недостаточное финансирование учреждений судебных экспертиз;
- так называемый закон об амнистии майдановцев, который не допускает проведения расследования убийств правоохранителей.
Поэтому мониторинговая миссия ООН по вопросам соблюдения прав человека дала несколько рекомендаций для эффективного расследования дел Майдана:
- обеспечить независимое и беспристрастное расследование всех без исключения убийств во время Революции Достоинства;
- изменить процедуру заочного производства, позволив пересматривать приговор суда после задержания обвиняемого;
- отменить закон об амнистии майдановцев;
- обеспечить явку в суд подозреваемых и обвиняемых, освобожденных из-под стражи.
Исполняющий обязанности председателя Государственного бюро Александр Соколов заявил, что следователи "должны учесть" рекомендации мониторинговой миссии в своей работе.
Что еще в ГБР говорили о законе об амнистии?Ранее о необходимости отмены этого закона говорила Ирина Венедиктова, которая временно исполняла обязанности руководительницы ГБР. Впоследствии она ушла из Бюро в Офис генпрокурора.
К слову, именно на эту тему у нее возникло одно из расхождений во взглядах с экс-генпрокурором Русланом Рябошапкой. Последний считал отмену этого закона невозможной.
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