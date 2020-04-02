В ГБР снова говорят, что хотят отмены закона об амнистии майдановцев

Государственное бюро расследований снова говорит о "необходимости" отменить закон о невозможности уголовного преследования майдановцев из-за Революции Достоинства. На этот раз в ГБР ссылаются на рекомендации мониторинговой миссии ООН по правам человека.

Миссия ООН предоставила свои рекомендации по убийствам во время Революции Достоинства, отмечает ГБР.

К слову Александр Соколов будет исполнять обязанности директора ГБР

В своем отчете миссия отмечает отсутствие прогресса в процессах по убийствам 43 человек. Она выделяет ряд факторов, которые являются главными препятствиями эффективного расследования:

недоукомплектованность судов судьями;

недостаточное финансирование учреждений судебных экспертиз;

так называемый закон об амнистии майдановцев, который не допускает проведения расследования убийств правоохранителей.

Поэтому мониторинговая миссия ООН по вопросам соблюдения прав человека дала несколько рекомендаций для эффективного расследования дел Майдана:

обеспечить независимое и беспристрастное расследование всех без исключения убийств во время Революции Достоинства;

изменить процедуру заочного производства, позволив пересматривать приговор суда после задержания обвиняемого;

отменить закон об амнистии майдановцев;

обеспечить явку в суд подозреваемых и обвиняемых, освобожденных из-под стражи.

Исполняющий обязанности председателя Государственного бюро Александр Соколов заявил, что следователи "должны учесть" рекомендации мониторинговой миссии в своей работе.

Что еще в ГБР говорили о законе об амнистии?Ранее о необходимости отмены этого закона говорила Ирина Венедиктова, которая временно исполняла обязанности руководительницы ГБР. Впоследствии она ушла из Бюро в Офис генпрокурора.



К слову, именно на эту тему у нее возникло одно из расхождений во взглядах с экс-генпрокурором Русланом Рябошапкой. Последний считал отмену этого закона невозможной.