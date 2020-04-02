У ДБР знову кажуть, що хочуть скасування закону про амністію майданівців
Державне бюро розслідувань знову каже про "необхідність" скасувати закон про неможливість кримінального переслідування майданівців через Революцію Гідності. Цього разу у ДБР посилаються на рекомендації моніторингової місії ООН з прав людини.
Місія ООН надала свої рекомендації щодо вбивств під час Революції Гідності зазначає ДБР.
До слова Олександр Соколов буде виконувати обов'язки директора ДБР
У своєму звіті місія наголошує на відсутності прогресу у провадженнях щодо вбивств 43 людей. Вона виділяє низку факторів, які є головними перешкодами ефективного розслідування:
- недоукомплектованість судів слідчими суддями;
- недостатнє фінансування установ судових експертиз;
- так званий закон про амністію майданівців, який не допускає проведення розслідування вбивств правоохоронців.
Відтак моніторингова місія ООН з питань дотримання прав людини дала кілька рекомендацій для ефективнішого розслідування справ Майдану:
- забезпечити незалежне та неупереджене розслідування всіх без виключення вбивств під час Революції Гідності;
- змінити процедуру заочного провадження, дозволивши переглядати вирок суду після затримання обвинуваченого;
- скасувати закон про амністію майданівців;
- забезпечити явку в суд підозрюваних та обвинувачених, звільнених з-під варти.
Виконуючий обов'язки голови Державного бюро Олександр Соколов заявив, що слідчі "повинні врахувати" рекомендації моніторингової місії у своїй роботі.
Що ще у ДБР говорили про закон про амністію?Раніше про необхідність скасування цього закону говорила Ірина Венедіктова, яка тимчасово виконувала обов'язки очільниці ДБР. Згодом вона пішла з Бюро в Офіс генпрокурора.
До слова, саме на цю тему у неї виникла одна з розбіжностей у поглядах з ексгенпрокурором Русланом Рябошапкою. Останній вважав скасування цього закону неможливим.
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