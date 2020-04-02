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      У ДБР знову кажуть, що хочуть скасування закону про амністію майданівців

      - Читать новость на русском
      ООН рекомендує Україні скасувати закон про амністію майданівців, – ДБР / shev.kyivcity.gov.ua

      Державне бюро розслідувань знову каже про "необхідність" скасувати закон про неможливість кримінального переслідування майданівців через Революцію Гідності. Цього разу у ДБР посилаються на рекомендації моніторингової місії ООН з прав людини.

      Місія ООН надала свої рекомендації щодо вбивств під час Революції Гідності зазначає ДБР.

      До слова Олександр Соколов буде виконувати обов'язки директора ДБР

      У своєму звіті місія наголошує на відсутності прогресу у провадженнях щодо вбивств 43 людей. Вона виділяє низку факторів, які є головними перешкодами ефективного розслідування:

      • недоукомплектованість судів слідчими суддями;
      • недостатнє фінансування установ судових експертиз;
      • так званий закон про амністію майданівців, який не допускає проведення розслідування вбивств правоохоронців.

      Відтак моніторингова місія ООН з питань дотримання прав людини дала кілька рекомендацій для ефективнішого розслідування справ Майдану:

      • забезпечити незалежне та неупереджене розслідування всіх без виключення вбивств під час Революції Гідності;
      • змінити процедуру заочного провадження, дозволивши переглядати вирок суду після затримання обвинуваченого;
      • скасувати закон про амністію майданівців;
      • забезпечити явку в суд підозрюваних та обвинувачених, звільнених з-під варти.

      Виконуючий обов'язки голови Державного бюро Олександр Соколов заявив, що слідчі "повинні врахувати" рекомендації моніторингової місії у своїй роботі.

      Що ще у ДБР говорили про закон про амністію?Раніше про необхідність скасування цього закону говорила Ірина Венедіктова, яка тимчасово виконувала обов'язки очільниці ДБР. Згодом вона пішла з Бюро в Офіс генпрокурора.

      До слова, саме на цю тему у неї виникла одна з розбіжностей у поглядах з ексгенпрокурором Русланом Рябошапкою. Останній вважав скасування цього закону неможливим.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики ООН Революція Гідності Державне бюро розслідувань
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