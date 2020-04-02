У ДБР знову кажуть, що хочуть скасування закону про амністію майданівців

Державне бюро розслідувань знову каже про "необхідність" скасувати закон про неможливість кримінального переслідування майданівців через Революцію Гідності. Цього разу у ДБР посилаються на рекомендації моніторингової місії ООН з прав людини.

Місія ООН надала свої рекомендації щодо вбивств під час Революції Гідності зазначає ДБР.

До слова Олександр Соколов буде виконувати обов'язки директора ДБР

У своєму звіті місія наголошує на відсутності прогресу у провадженнях щодо вбивств 43 людей. Вона виділяє низку факторів, які є головними перешкодами ефективного розслідування:

недоукомплектованість судів слідчими суддями;

недостатнє фінансування установ судових експертиз;

так званий закон про амністію майданівців, який не допускає проведення розслідування вбивств правоохоронців.

Відтак моніторингова місія ООН з питань дотримання прав людини дала кілька рекомендацій для ефективнішого розслідування справ Майдану:

забезпечити незалежне та неупереджене розслідування всіх без виключення вбивств під час Революції Гідності;

змінити процедуру заочного провадження, дозволивши переглядати вирок суду після затримання обвинуваченого;

скасувати закон про амністію майданівців;

забезпечити явку в суд підозрюваних та обвинувачених, звільнених з-під варти.

Виконуючий обов'язки голови Державного бюро Олександр Соколов заявив, що слідчі "повинні врахувати" рекомендації моніторингової місії у своїй роботі.

Що ще у ДБР говорили про закон про амністію?Раніше про необхідність скасування цього закону говорила Ірина Венедіктова, яка тимчасово виконувала обов'язки очільниці ДБР. Згодом вона пішла з Бюро в Офіс генпрокурора.



До слова, саме на цю тему у неї виникла одна з розбіжностей у поглядах з ексгенпрокурором Русланом Рябошапкою. Останній вважав скасування цього закону неможливим.