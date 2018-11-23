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      В Германии 95-летнего бывшего эсэсовца обвиняют в соучастии 36 тысяч убийств

      71 Читати новину українською
      Концлагерь Маутгаузен
      Концлагерь Маутгаузен / Фото из открытых источников

      За вероятную причастность к убийству более 36 тысяч человек в нацистском концлагере Маутгаузен прокуратура в Берлине выдвинула обвинение 95-летнему мужчине.

      Об этом сообщает AP.

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      Ганса Г. обвиняют в том, что он служил охранником СС в концлагере с середины 1944 до начала 1945 года. По информации прокуратуры, в этот период погибли 36 233 человека, в основном, в газовых камерах.

      Мужчину как работаника концлагеря обвиняют в том, что он был соучастником убийств. Сейчас суд должен проверить обвинения и решить, подлежит ли мужчина судебному преследованию.

      Что известно о концлагере Маутгаузен?
      Немецкий концлагерь возле города Маутгаузен в Австрии. Во время Второй Мировой войны Маутгаузен был одним из самых страшных концлагерей. Режим удержания заключенных был ужасным. Даже его персонал — 150 охранников, зондеркоманда (в лагере так назывался обслуживающий персонал крематория) — шутила, что с Маутгаузена можно сбежать не иначе, как через трубу крематория. Позже, в середине 1943 года на территории лагеря построили еще один барак, окруженный каменной стеной, который назвали "Блоком смерти". Туда направляли за различную вину уже заключенных. "Блок смерти" использовался, как тренировочный лагерь для подготовки элитных отделов СС. Заключенные исполняли роль "мяса" для избиения и издевательств.

      Теги: История война
      Источник: 24 Канал
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