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      У Німеччині 95-річного колишнього есесівця звинувачують у співучасті 36 тисяч вбивств

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      Концтабір Маутгаузен
      Концтабір Маутгаузен / Фото з відкритих джерел

      За ймовірну причетність до вбивства понад 36 тисяч людей у нацистському концтаборі Маутгаузен прокуратура у Берліні висунула звинувачення 95-річному чоловікові.

      Про це повідомляє AP.

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      Ганс Г. звинувачують у тому, що він служив охоронцем СС у концтаборі з середини 1944 до початку 1945 року. За інформацією прокуратури, у цей період загинули 36 233 людини, переважно, у газових камерах.

      Чоловіка як праціваника концтабору звинувачують у тому, що він був співучасником вбивств. Наразі суд має перевірити звинувачення і вирішити, чи підлягає чоловік судовому переслідуванню.

      Що відомо про концтабір Маутгаузен? Німецький концтабір біля міста Маутгаузен в Австрії. Під час Другої Світової війни Маутгаузен був одним з найстрашніших концтаборів. Режим утримання в'язнів був жахливим. Навіть його персонал — 150 охоронців, зондеркоманда (в таборі так називався обслуговуючий персонал крематорія) — жартувала, що з Маутгаузена можна втекти не інакше, як через трубу крематорія.

      Пізніше, в середині 1943 року на території табору побудували ще один барак, оточений кам'яною стіною, який назвали "Блоком смерті". Туди направляли за різні провини вже ув'язнених. "Блок смерті" використовувався як тренувальний табір для підготовки елітних відділів СС. В'язні виконували роль «м'яса» для побиття та знущань.

      Теги: Історія війна
      Джерело: 24 Канал
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