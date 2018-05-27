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В Германии горел самый большой парк развлечений: 25 тысяч человек эвакуировали

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Густой черный дым не на шутку напугал очевидцев пожара в парке развлечений
Густой черный дым не на шутку напугал очевидцев пожара в парке развлечений / neuepresse.de

26 мая в Германии загорелся самый большой парк развлечений страны. Это случилось в городе Руст, очагом возгорания стал аттракцион "Пираты Батавии".

Об этом пресс-служба парка сообщила в своем Twitter.

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Отмечается, что на момент возгорания на территории было примерно 25 тысяч посетителей, однако руководство заявило, что пострадавших в результате пожара нет. Кроме этого, известно, что с аттракциона огонь перекинулся на другой участок парка.

О причине возгорания пока ничего неизвестно

По информации местных СМИ, легкие травмы получили трое спасателей, которые занимались тушением пожара.

В парке сообщили, что пока не знают, сможет ли он открыться на следующий день.

 

Теги: Пожар
Источник: 24 канал
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