В Германии горел самый большой парк развлечений: 25 тысяч человек эвакуировали
26 мая в Германии загорелся самый большой парк развлечений страны. Это случилось в городе Руст, очагом возгорания стал аттракцион "Пираты Батавии".
Об этом пресс-служба парка сообщила в своем Twitter.
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Отмечается, что на момент возгорания на территории было примерно 25 тысяч посетителей, однако руководство заявило, что пострадавших в результате пожара нет. Кроме этого, известно, что с аттракциона огонь перекинулся на другой участок парка.
О причине возгорания пока ничего неизвестно
По информации местных СМИ, легкие травмы получили трое спасателей, которые занимались тушением пожара.
В парке сообщили, что пока не знают, сможет ли он открыться на следующий день.
Источник: 24 канал
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