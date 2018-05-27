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У Німеччині горів найбільший парк розваг: 25 тисяч людей евакуювали

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Густий чорний дим не на жарт налякав очевидців пожежі у парку розваг
Густий чорний дим не на жарт налякав очевидців пожежі у парку розваг / neuepresse.de

26 травня у Німеччині зайнявся найбільший парк розваг країни. Це трапилось у місті Руст, осередком займання став атракціон "Пірати Батавії".

Про це прес-служба парку повідомила у своєму Twitter.

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Зазначається, що на момент загоряння на території було приблизно 25 тисяч відвідувачів, проте керівництво заявило, що постраждалих унаслідок пожежі немає. Окрім цього, відомо, що із атракціону вогонь перекинувся на іншу ділянку парку.


Про причину займання поки нічого невідомо

За інформацією місцевих ЗМІ, легкі травми отримали троє рятувальників, які займалися гасінням пожежі.

У парку повідомили, що поки не знають, чи зможе він відкритися наступного дня.

 

Теги: Пожежа
Джерело: 24 канал
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