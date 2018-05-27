У Німеччині горів найбільший парк розваг: 25 тисяч людей евакуювали

26 травня у Німеччині зайнявся найбільший парк розваг країни. Це трапилось у місті Руст, осередком займання став атракціон "Пірати Батавії".

Про це прес-служба парку повідомила у своєму Twitter.

Читайте також: Затримано керівника МНС, якого звинувачують у смертельній пожежі в Кемерові

Зазначається, що на момент загоряння на території було приблизно 25 тисяч відвідувачів, проте керівництво заявило, що постраждалих унаслідок пожежі немає. Окрім цього, відомо, що із атракціону вогонь перекинувся на іншу ділянку парку.



Про причину займання поки нічого невідомо

За інформацією місцевих ЗМІ, легкі травми отримали троє рятувальників, які займалися гасінням пожежі.

У парку повідомили, що поки не знають, чи зможе він відкритися наступного дня.