Затримано керівника МНС, якого звинувачують у смертельній пожежі в Кемерові

Суд продовжив термін затримання керівнику головного управління МНС у Кемеровській області Олександра Мамонтова, якого звинувачують у недбальстві і розтраті у справі стосовно пожежі в ТЦ "Зимова вишня".

Про це повідомляє "Интерфакс".

Центральний районний суд Кемерова продовжив термін затримання Олександра Мамонтова до 72 годин.

Крім того, слідчий Рустам Габдулін заявив, що слідство має всі необхідні матеріали і не бачить жодного сенсу у затриманні Мамонтова. Натомість, просить його заарештувати.

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"Мамонтов написав рапорт про звільнення", – заявив представник прокуратури.

Зазначається, що за даними слідства, Мамонтов не перевіряв дотримання вимог пожежної безпеки при експлуатації торгового центру "Зимова вишня" ще з 2017 року.

Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня" спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення.



Відомо, що вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку. Станом на 27 березня, рятувальники виявили рештки всіх 64 загиблих внаслідок інциденту, серед яких 41 дитина. Крім того, постраждали 79 людей.



Слідчий комітет Росії висунув обвинувачення п'ятьом затриманим у справі щодо пожежі.