Задержан руководитель МЧС, обвиняемый в смертельном пожаре в Кемерово

Суд продлил срок задержания руководителю главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, которого обвиняют в халатности и растрате по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".

Об этом сообщает "Интерфакс".



Центральный районный суд Кемерово продлил срок задержания Александра Мамонтова до 72 часов.



Кроме того, следователь Рустам Габдулин заявил, что следствие имеет все необходимые материалы и не видит никакого смысла в задержании Мамонтова. Зато просит его арестовать.

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"Мамонтов написал рапорт об увольнении", – заявил представитель прокуратуры.



Отмечается, что по данным следствия, Мамонтов не проверял соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации торгового центра "Зимняя вишня" еще с 2017 года.

Напомним, пожар в российском городе Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения.



Известно, что огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку. По состоянию на 27 марта, спасатели обнаружили останки всех 64 погибших в результате инцидента, среди которых 41 ребенок. Кроме того, пострадали 79 человек.



Следственный комитет России предъявил обвинение пяти задержанным по делу о пожаре.