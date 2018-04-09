В Германии эвакуируют тысячи людей из-за бомбы весом в 2 тонны

В немецком городе Падерборн состоялась массовая эвакуация – вывезли 26 тысяч человек. Все из-за британской бомбы времен Второй мировой, которую местная семья нашла у себя во дворе.

Об этом сообщает Front News.

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Обнаружили ее еще неделю назад. Однако к эвакуации должны были подготовиться. Задействовали около тысячи специалистов. Для обезвреживания двухтонной бомбы пришлось освободить территорию радиусом в полтора километра, закрыть две больницы, дом престарелых и университет.

Операцию завершили удачно. Заряд вывезли на полигон и взорвали. В то время эвакуированные находились в укрытиях.

Отметим, что бомбу весом 1,8 тонны нашли на глубине 80 сантиметров. Ее детонация могла причинть значительные разрушения в городе.