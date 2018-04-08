09:58
9 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
17°C 4°C
  • вторник
    18°C 5°C
  • среда
    20°C 7°C
  • четверг
    17°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Маленькие пакости Эрдогана. Колыбель мирового терроризма
Вєсті Кремля
18:16, 7 апреля
Вести. UA. Жир. Альфонс Бойко. Добкин ищет новых Шевченко и Франко
Вєсті.UA
18:31, 7 апреля
Резиденции послов, гольф-клубы для дипломатов: кто стоит за хищением столичной земли
ЦРУ
09:45, 6 апреля
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Кружки и секции: как выглядел детский досуг
Згадати все
23:41, 5 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Массовая гибель людей могла поразить Германию второй день подряд

266 Читати новину українською
Берлинский полумарафон
Берлинский полумарафон / Соцсети

8 апреля в столице Германии Берлине прошел традиционный полумарафон. Во время мероприятия группа из нескольких злоумышленников намеревалась совершить преступления.

Как сообщает полиция Германии, были задержаны шесть человек в возрасте от 18 до 21 года, которые "могли участвовать в подготовке преступления, связанным с Берлинским полумарафоном". Кроме того, были проведены соответствующие обыски.

Читайте также: Захват заложников во Франции: умер полицейский-герой

Дополнительную информацию правоохранители не предоставили в связи с расследованием, которое продолжается.

В то же время один из ведущих немецких ресурсов Die Welt со ссылкой на источники отмечает, что задержанные готовили теракт на полумарафоне. По данным издания, один из задержанных был близким знакомым гражданина Туниса Аниса Амри, который совершил теракт в Берлине 19 декабря 2016 года.

Подчеркивается, что задержанный якобы собирался напасть на легкоатлетов и зрителей с ножом, а в его подвале во время обыска обнаружили следы взрывчатки.

По словам источника, за ним длительное время вели наблюдение, поэтому большой опасности не было.

В 38-м Берлинском полумарафоне приняли участие около 32 тысяч человек.

Напомним, 7 апреля в городе Мюнстер на западе Германии, фургон врезался в толпу людей, которые отдыхали на летней площадке в одном из кафе. В рузультате различные травмы получили около 30 человек и еще 4 человека погибли.

Теги: Криминальные новости терроризм Теракт
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Рейдерське захоплення бізнесу: продовження історії Братського маслопресового заводу
сегодня, 09:15 Рейдерське захоплення бізнесу: продовження історії Братського маслопресового заводу
72
Обливной понедельник: как празднуют украинцы
сегодня, 08:00 Обливной понедельник: как празднуют украинцы
1731
Как в Луганске воспитывают
сегодня, 07:00 Как в Луганске воспитывают "патриотизм"
Ольга Черненко 1718
Главные новости 8 апреля:страшная трагедия в оккупированном Крыму, смертельная химическая атака
8 апреля, 22:38 Главные новости 8 апреля:страшная трагедия в оккупированном Крыму, смертельная химическая атака
4443
Топ-5 блогів тижня: новий формат окупації Донбасу, сімейні лікарі та біометричні паспорти
8 апреля, 22:01 Топ-5 блогів тижня: новий формат окупації Донбасу, сімейні лікарі та біометричні паспорти
Блог Медіа 835
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук