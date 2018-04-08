Массовая гибель людей могла поразить Германию второй день подряд

8 апреля в столице Германии Берлине прошел традиционный полумарафон. Во время мероприятия группа из нескольких злоумышленников намеревалась совершить преступления.

Как сообщает полиция Германии, были задержаны шесть человек в возрасте от 18 до 21 года, которые "могли участвовать в подготовке преступления, связанным с Берлинским полумарафоном". Кроме того, были проведены соответствующие обыски.

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Дополнительную информацию правоохранители не предоставили в связи с расследованием, которое продолжается.

В то же время один из ведущих немецких ресурсов Die Welt со ссылкой на источники отмечает, что задержанные готовили теракт на полумарафоне. По данным издания, один из задержанных был близким знакомым гражданина Туниса Аниса Амри, который совершил теракт в Берлине 19 декабря 2016 года.

Подчеркивается, что задержанный якобы собирался напасть на легкоатлетов и зрителей с ножом, а в его подвале во время обыска обнаружили следы взрывчатки.

По словам источника, за ним длительное время вели наблюдение, поэтому большой опасности не было.

В 38-м Берлинском полумарафоне приняли участие около 32 тысяч человек.