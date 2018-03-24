Захват заложников во Франции: умер полицейский-герой

Утром 24 марта во больнице скончался французский полицейский Арно Бельрам, который накануне обменял себя на заложника во время теракта на юге Франции. Мужчине было 45 лет и он был подполковником французской полиции.

Об этом сообщил министр внутренних дел страны Жерар Коломб на своей странице в Faceook.

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Чиновник выразил сожаление и соболезнования в связи с такой потерей .

Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame nous a quittés.

Mort pour la patrie.

Jamais la France n’oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice.

Le coeur lourd, j’adresse le soutien du pays tout entier à sa famille, ses proches et ses compagnons de la @Gendarmerie de l’Aude. pic.twitter.com/I1h8eO7f9a — Gérard Collomb (@gerardcollomb) March 24, 2018

По информации западных СМИ, Бельтрама ранил 26-летний Редуан Лакдим, который как раз и захватил заложников в супермаркете. Когда террорист освободил большинство людей, оставив одного в роли живого щита, но полицейский согласился заменить его.

По неподтвержденным данным, Лакдим нанес Бельтраму несколько ножевых и два огнестрельных ранения. Услышав выстрелы, спецназ ворвался в помещение и убил Лакдима.

Напомним, накануне сайт "24" сообщал, что во французском городе Треб произошёл вооруженный захват заложников, в результате которого погибли четыре человека и 16 были ранены.



Как пишут западные Редуан Лакдим угнал машину в Каркассоне, убив пассажира и ранив водителя. Из машины он открыл огонь по полицейским на пробежке, ранив одного из них. Затем в соседнем городке Треб зашел в супермаркет, где убил двух человек и захватил заложников.