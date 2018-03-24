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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Захоплення заручників у Франції: помер поліцейський-герой

380 Читать новость на русском
Арно Бельтрам
Арно Бельтрам / Соцмережі

Уранці 24 березня у лікарні помер французький поліцейський Арно Бельрам, який напередодні обміняв себе на заручника під час теракту Півдні Франції. Чоловікові було 45 років і він був підполковником французької поліції.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни Жерар Коломб на своїй сторінці у Faceook.

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Чиновник висловив жаль і співчуття у зв’язку з такою втратою.

За інформацією західних ЗМІ, Бельтрама поранив 26-річний Редуан Лакдім, який якраз і захопив заручників в супермаркеті. Коли терорист звільнив більшість людей, залишивши одного в ролі живого щита, але правоохоронець зголосився замінити його.

За непідтвердженими даними, Лакдім завдав Бельтраму кілька ножових і два вогнепальних поранення. Почувши постріли, спецназ увірвався в приміщення і вбив Лакдіма.

Нагадаємо, напередодні сайт "24"повідомляв, що у французькому місті Треб сталося збройне захоплення заручників, внаслідок якого загинули чотири людини та 16 було поранено.

Як пишуть західні Редуан Лакдім викрав машину в Каркасоні, убивши пасажира і поранивши водія. З машини він відкрив вогонь по поліцейським на пробіжці, поранивши одного з них. Потім в сусідньому містечку Треб зайшов до супермаркету, де убив двох людей і захопив заручників.

Теги: заручники Тероризм Теракт Жертви Новини Франції
Джерело: 24 Канал
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