В Германии на заводе BMW произошел масштабный пожар: фото

В Германии в городе Ландсхут (Бавария) сегодня, 10 июня, пожар охватил помещения завода автоконцерна BMW.

Об этом сообщает немецкая газета Passauer Neue Presse.

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Отмечается, что на заводе загорелось помещение с продуктами с содержанием магния. По версии полиции, из-за высокого давления перегрелась машина для литья.

Из-за дымовых газов один работник завода потерял сознание и был госпитализирован. Еще два человека и пожарный получили ранения.

На данный момент над заводом поднимаются клубы дыма, а местная власть, по соображениям безопасности, призвала жителей Ландсхута закрыть все окна и двери.

Также в связи с пожаром на автомобильном заводе приостановили движение поездов на участке железной дороги между Верт-ан-дер-Изаром и Ландсхутом.