У Німеччині на заводі BMW сталася масштабна пожежа: фото

У Німеччині в місті Ландсхут (Баварія) сьогодні, 10 червня, пожежа охопила приміщення заводу автоконцерну BMW.

Про це повідомляє німецька газета Passauer Neue Presse.

Читайте також: У Львові спалахнула масштабна пожежа на спорткомплексі Міноборони: горів тир та адмінбудівля

Зазначається, що на заводі загорілося приміщення з продуктами з вмістом магнію. За версією поліції, через високий тиск перегрілася машина для лиття.

Через димові гази, один працівник заводу втратив свідомість та був госпіталізований. Ще дві людини і пожежник зазнали поранень.

На даний момент над заводом піднімаються клуби диму, а місцева влада, з міркувань безпеки, закликала жителів Ландсхута закрити усі вікна і двері.

Також, у зв'язку з пожежею на автомобільному заводі призупинили рух поїздів на ділянці залізниці між Верт-ан-дер-Ізаром та Ландсхутом.