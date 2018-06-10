У Німеччині на заводі BMW сталася масштабна пожежа: фото
У Німеччині в місті Ландсхут (Баварія) сьогодні, 10 червня, пожежа охопила приміщення заводу автоконцерну BMW.
Про це повідомляє німецька газета Passauer Neue Presse.
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Зазначається, що на заводі загорілося приміщення з продуктами з вмістом магнію. За версією поліції, через високий тиск перегрілася машина для лиття.
Через димові гази, один працівник заводу втратив свідомість та був госпіталізований. Ще дві людини і пожежник зазнали поранень.
На даний момент над заводом піднімаються клуби диму, а місцева влада, з міркувань безпеки, закликала жителів Ландсхута закрити усі вікна і двері.
Також, у зв'язку з пожежею на автомобільному заводі призупинили рух поїздів на ділянці залізниці між Верт-ан-дер-Ізаром та Ландсхутом.