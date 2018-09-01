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В Германии взорвался нефтеперерабатывающий завод: есть пострадавшие

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Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Баварии
Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Баварии / glavcom.ua

В Германии, в ночь на субботу, 1 сентября, в баварском городе Фобург-ан-дер-Донау произошел взрыв на территории нефтеперерабатывающего завода Bayernoil, в результате которого начался пожар.

Об этом сообщает DW со ссылкой на пресс-секретаря полицейского управления Верхней Баварии.

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Отмечается, что пострадали шесть человек, трое из которых были госпитализированы с ожогами различной тяжести. После взрыва пожар охватил хранилища сжиженного газа и бензина. Пока не известно, распространился ли пожар на газотурбинную электростанцию завода.

На месте происшествия работают около 200 пожарных. Полиция оцепила территорию предприятия размером около 130 гектаров, в частности, для того, чтобы не допустить туда прохожих, которые интересуются ситуацией.

Около 1800 человек из расположенных вокруг НПЗ зданий были временно эвакуированы. Через некоторое время часть из них смогла вернуться в свои жилища.

Теги: Экология Взрыв
Источник: 24 Канал
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