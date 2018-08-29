Взрыв прогремел на Филиппинах: есть жертвы и много раненых

Во вторник, 28 августа, на Филиппинах прогремел взрыв возле рынка в городе Исулан, расположенном в провинции Султан-Кударат на острове Минданао. В результате взрыва погибли по меньшей мере 2 человека, еще 37 получили ранения.

Об этом сообщает Rappler.

Как рассказали в полиции, под одним из мотоциклов, припаркованных у входа на ночной рынок, было заложено самодельное взрывное устройство, которое и сдетонировало.

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Представитель городской полиции Даниэль Целестино сообщил, что пока ни одна из радикальных группировок региона не взяла на себя ответственность за произошедшее. Вместе с тем, полиция уже установила ряд лиц, которые могут быть причастны к взрыву.

Глава миссии Красного Креста на Филиппинах Ричард Гордон уточнил, что бомба взорвалась на ночном рынке напротив ресторана Carlitos в 20:35 по местному времени (15:35 по Киеву).