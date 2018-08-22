16:58
22 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
23°C 14°C
  • четверг
    23°C 11°C
  • пятница
    27°C 10°C
  • суббота
    29°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Джигурда управляет картонным роботом. Жириновский дает уроки английского
Вєсті Кремля
21:21, 21 августа
Вести.UA. Поплавский подался в доктора. Медиаимперия Медведчука
Вєсті.UA
21:03, 21 августа
Схемы Януковича живут и процветают, или Почему за промахи строителей наказали врачей
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

На Сумщине возле дома депутата произошел взрыв

32 Читати новину українською
Возле дома депутата Конотопского городского совета произошел взрыв
Возле дома депутата Конотопского городского совета произошел взрыв / ГУНП в Сумской области

22 августа утром в Сумской области возле дома депутата Конотопского городского совета произошел взрыв.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Сумской области в Facebook.

Читайте также: Полиция уточнила количество подозреваемых в нападении на активистку Гандзюк

"Сегодня в 6:41 мужчина обратился в полицию сам, и сообщил, что около часа ночи услышал с улицы какой-то хлопок. А утром, выйдя во двор, обнаружил со стороны улицы повреждения на входной двери и разбитый стеклопакет окна", – говорится в сообщении .

Следственно-оперативная группа Конотопского отдела полиции выехала на место происшествия. Информация подтвердилась: у забора была "обнаружена небольшая по диаметру воронка от взрыва, а также повреждения в нижней его части и окне".

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные, направленные на выяснение обстоятельств этого события.

Теги: Новости политики Новости Украины Полиция Взрыв Сумы Конотоп
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Все очень серьезно: по Трампу нанесли двойной удар
сегодня, 16:33 Все очень серьезно: по Трампу нанесли двойной удар
Бунт у "ДНР": особиста охорона хоче втекти від Захарченка
сегодня, 15:02 Бунт у "ДНР": особиста охорона хоче втекти від Захарченка
Олексій Чибісов
Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
сегодня, 11:00 Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
Военный парад – это карго-культ по совку, или Почему его не стоит проводить в Киеве
сегодня, 12:02 Военный парад – это карго-культ по совку, или Почему его не стоит проводить в Киеве
Ілля Кенігштейн
Последние дни Солнечной системы, или Как " будет умирать" Земля
сегодня, 11:03 Последние дни Солнечной системы, или Как " будет умирать" Земля
Борис Немировський
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Полиция попала в серьезную аварию в Киеве: появились фото
 16 ноября 2015 , 14:11
СМИ обнародовали детали собственного производства патронов в Украине
 13 июля 2017 , 03:40
Капитан "Днепра": Наверное, нужно было пойти в "Динамо"
 28 октября 2016 , 11:03
"Динамо" – "Шахтер": Матч 26 тура официально перенесен на 21 апреля
 7 апреля 2017 , 15:49
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук