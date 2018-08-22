На Сумщине возле дома депутата произошел взрыв

22 августа утром в Сумской области возле дома депутата Конотопского городского совета произошел взрыв.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Сумской области в Facebook.

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"Сегодня в 6:41 мужчина обратился в полицию сам, и сообщил, что около часа ночи услышал с улицы какой-то хлопок. А утром, выйдя во двор, обнаружил со стороны улицы повреждения на входной двери и разбитый стеклопакет окна", – говорится в сообщении .

Следственно-оперативная группа Конотопского отдела полиции выехала на место происшествия. Информация подтвердилась: у забора была "обнаружена небольшая по диаметру воронка от взрыва, а также повреждения в нижней его части и окне".

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные, направленные на выяснение обстоятельств этого события.