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На Сумщині біля будинку депутата стався вибух

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Біля будинку депутата Конотопської міської ради стався вибух
Біля будинку депутата Конотопської міської ради стався вибух / ГУНП в Сумській області

22 серпня вранці у Сумській області біля будинку депутата Конотопської міської ради стався вибух.

Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Сумській області у Facebook.

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"Сьогодні о 06:41 чоловік звернувся до поліції сам, і повідомив, що близько першої ночі почув з вулиці якійсь хлопок. А вранці, вийшовши у двір, виявив зі сторони вулиці пошкодження на вхідних дверях та розбитий склопакет вікна", – йдеться у повідомленні.

Слідчо-оперативна група Конотопського відділу поліції виїхала на місце події. Інформація підтвердилась: біля паркану була "виявлена невеличка за діаметром воронка від вибуху, а також пошкодження в нижній його частині та вікні".

Наразі тривають першочергові слідчі, направлені на з’ясування обставин цієї події.

Теги: Новини України Новини політики Конотоп Суми Вибух Поліція
Джерело: 24 Канал
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