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В Германии задержали двух полицейских из нацистское приветствие

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Полицейские кричали антииммигрантские лозунги
Полицейские кричали антииммигрантские лозунги / goloskarpat.info

В Германии задержаны двое полицейских, которые подозреваются в демонстрации нацистского приветствия.

Об этом сообщило издание "Газета.ru".

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Отмечается, что инцидент произошел в городе Розенхайм в Баварии. По словам очевидца, которые приводятся в сообщении полиции, двое полицейских, находясь в баре, выкрикивали антииммигрантские лозунги и подбрасывали руку в нацистском приветствии.

После этого мужчины были задержаны.

Напомним, в Германии, в ночь на субботу, 1 сентября, в баварском городе Фобург-ан-дер-Донау произошел взрыв на территории нефтеперерабатывающего завода Bayernoil, в результате которого начался пожар.

Источник: 24 Канал
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