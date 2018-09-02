В Германии задержали двух полицейских из нацистское приветствие
В Германии задержаны двое полицейских, которые подозреваются в демонстрации нацистского приветствия.
Об этом сообщило издание "Газета.ru".
Читайте также: Убийство мужчины в подземном переходе в Киеве: в полиции рассказали детали
Отмечается, что инцидент произошел в городе Розенхайм в Баварии. По словам очевидца, которые приводятся в сообщении полиции, двое полицейских, находясь в баре, выкрикивали антииммигрантские лозунги и подбрасывали руку в нацистском приветствии.
После этого мужчины были задержаны.
Напомним, в Германии, в ночь на субботу, 1 сентября, в баварском городе Фобург-ан-дер-Донау произошел взрыв на территории нефтеперерабатывающего завода Bayernoil, в результате которого начался пожар.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек12 января 2012 , 11:47
В Париже ожесточенные столкновения у турецкого посольства8 февраля 2016 , 19:29
Открывай легендарные места: Сопот9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis16 апреля , 15:00