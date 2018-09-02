В Германии задержали двух полицейских из нацистское приветствие

В Германии задержаны двое полицейских, которые подозреваются в демонстрации нацистского приветствия.

Об этом сообщило издание "Газета.ru".

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Отмечается, что инцидент произошел в городе Розенхайм в Баварии. По словам очевидца, которые приводятся в сообщении полиции, двое полицейских, находясь в баре, выкрикивали антииммигрантские лозунги и подбрасывали руку в нацистском приветствии.

После этого мужчины были задержаны.

Напомним, в Германии, в ночь на субботу, 1 сентября, в баварском городе Фобург-ан-дер-Донау произошел взрыв на территории нефтеперерабатывающего завода Bayernoil, в результате которого начался пожар.