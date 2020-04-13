В "Голосе" объяснили, почему не голосовали за изменения в госбюджет

Парламент проголосовал за изменения в государственный бюджет на 2020 год. Все из-за распространения COVID-19 и экономического кризиса, вызванного им. Однако некоторые фракции не отдали ни одного голоса за изменения. В частности, политическая партия "Голос" выступила против.

Нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в эфире 24 канала пояснил, что до этого законопроекта было множество вопросов, поэтому их партия была категорически против.

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"Мы считали крайне несправедливым то, что урезают расходы на образование, медицину, местное самоуправление, у которого забрали примерно 27 миллиардов. Врезали даже расходы на сельские школы, однако не затронули правоохранительную систему, СБУ", – сказал Железняк.

Нардеп назвал бюджет "нереалистичным".

Я не знаю, как коллеги хотят свести этот бюджет, когда в нас закладывают падение доходов на 11%, а мы сейчас в кризис заходим с падением 15% и, к сожалению, из-за неуклюжей работе правительства она будет лишь углубляться,

– заверил Железняк.

По его словам, главной проблемой является то, что дефицит этого бюджета составит 298 миллиардов гривен. Единственный способ, как можно покрыть этот дефицит – поддержка от международных партнеров, в том числе и МВФ.

"Без принятия специального закона о банках ("антиколомойського" – 24 канал) голосование бюджет с такой дырой – немножко преступление, ведь у коалиции нет другого способа, как профинансировать этот бюджет", – добавил нардеп.

Справка. Доходы госбюджета запланировали уменьшить на 119,7 миллиарда гривен. В бюджете-2020 заложили доходы на уровне 1095,58 миллиарда гривен.

Как проголосовали депутаты за изменения в госбюджет

"Слуга народа" – 226

"ОПЗЖ" – 0

"Европейская солидарность" – 0

"Батькивщина" – 0

"За будущее" – 5

"Голос" – 0

"Доверие" – 15

Внефракционные – 3

Почему приняли изменения в бюджет? Пандемия COVID-19 в Украине и мире привела к значительному количеству экономических проблем. Украина ввела карантин, а за это увеличила расходы и сократила поступления. Чтобы экономика функционировала, госбюджет нуждался в пересмотре.



В частности предполагают, что в этом году ВВП упадет на 3,9%. Ранее предполагали рост в 3,7%. Ожидают инфляцию 8,7% и рост уровня безработицы до 9,4%. В предыдущем бюджете-2020 гривна была заложена на уровне 27 к доллару. В новом бюджете – 29,5 за доллар.