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      У "Голосі" пояснили, чому не голосували за зміни до держбюджету

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      Парламент проголосував за зміни до державного бюджету на 2020 рік. Все через поширення COVID-19 та економічну кризу, спричинену ним. Однак деякі фракції не віддали жодного голосу за зміни. Зокрема, політична партія "Голос" виступила проти.

      Нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк в ефірі 24 каналу пояснив, що до цього законопроєкту було безліч питань, тому їх партія була категорично проти.

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      "Ми вважали вкрай несправедливим те, що врізають видатки на освіту, медицину, місцеве самоврядування, у якого забрали приблизно 27 мільярдів. Врізали навіть видатки на сільські школи, однак не зачепили правоохоронну систему, СБУ", – сказав Железняк.

      Нардеп назвав бюджет "нереалістичним".

      Я не знаю, як колеги хочуть звести цей бюджет, коли  в нас закладають падіння доходів на 11%, а ми зараз в кризу заходимо з падінням 15% і, на жаль, через недолугу роботу уряду вона лише поглиблюватиметься,
      – запевнив Железняк.

      За його словами, найголовнішою проблемою є те, що дефіцит цього бюджету становитиме 298 мільярдів гривень. Єдиний спосіб, як можна покрити цей дефіцит – підтримка від міжнародних партнерів, зокрема й МВФ.

      "Без прийняття спеціального закону про банки ("антиколомойського" – 24 канал) голосування бюджету з такою дірою – трішки злочин, адже у коаліції немає іншого способу, як профінансувати цей бюджет", – додав нардеп.

      Довідка. Доходи держбюджету запланували зменшити на 119,7 мільярда гривень. У бюджет-2020 заклали доходи на рівні 1095,58 мільярда гривень. 

      Як проголосували депутати за зміни до держбюджету

      • "Слуга народу" – 226
      • "ОПЗЖ" – 0
      • "Європейська солідарність" – 0
      • "Батьківщина" - 0
      • "За майбутнє" – 5
      • "Голос" – 0
      • "Довіра" – 15
      • Позафракційні - 3

      Чому прийняли зміни до бюджету? Пандемія COVID-19 в Україні та світі призвела до значної кількості економічних проблем. Україна запровадила карантин, а через це збільшила видатки та скоротила надходження. Щоб економіка функціонувала, держбюджет потребував перегляду.

      Зокрема передбачають, що цього року ВВП впаде на 3,9%. Раніше передбачали ріст у 3,7%. Очікують інфляцію 8,7% та зростання рівня безробіття до 9,4%. У попередньому бюджеті-2020 гривня була закладена на рівні 27 до долара. В новому бюджеті – 29,5 за долар.

      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Верховна Рада Новини України Світова криза 2020 Бюджет 2020 Новини політики Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Партія Голос
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